El mercadillo de El Arenal deja paso a la Feria y se traslada tres dominngos a la avenida de las Lonjas

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes, Comacor, informa de que el tradicional mercadillo dominical de El Arenal cambiará su ubicación los domingos 17 y 24 de mayo y 31 de mayo, como sucede cada año, debido a la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Será desde mañana domingo cundo los comerciantes instalarán sus puestos provisionalmente en la avenida de las Lonjas, en lugar de hacerlo en el recinto ferial, como es costumbre dominical.

El montaje de casetas, atracciones y otros contenidos de la semana grande de la ciudad hace necesario, dada la incompatibilidad de ambos usos, que el mercadillo asuma este traslado eventual para facilitar la instalación que hará posible que la ciudadanía viva un año más la esperada Feria de Nuestra Señora de la Salud. La reubicación afecta a la totalidad de puestos por lo que se garantiza la continuidad del mercadillo, con un tiempo absolutamente primaveral, permitiendo que vecinos y visitantes sigan accediendo a la oferta habitual del sector y encuentren en este emplazamiento a sus comerciantes de confianza.

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El mercadillo de El Arenal cuenta con más de 250 puestos con una gran variedad de productos que lo convierten en un clásico de los domingos en Córdoba. El evento recibe miles de visitas tanto de Córdoba como de su provincia, fomentando el dinamismo económico y social y convirtiéndolo en motor económico de otros sectores como el hostelero o el turístico.