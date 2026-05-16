La incertidumbre internacional frena las reservas de vacaciones de verano en Córdoba: "No hay el 'boom' de cruceros de otros años"

La incertidumbre internacional y la subida de precios por la guerra en Irán, sumado a la alarma sanitaria generada por los casos de hantavirus en el crucero Hondius está afectando a la planificación de las vacaciones de verano en Córdoba. Las agencias de viajes de la provincia detectan un escenario marcado por la prudencia del consumidor, la contención de reservas y una demanda mucho más dubitativa de lo habitual para estas fechas.

Aunque el sector turístico descarta por ahora una oleada de cancelaciones, sí reconoce que el ritmo de ventas se ha ralentizado y que existe una sensación generalizada de incertidumbre. El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Córdoba, que además es secretario regional y vicepresidente nacional del sector, Antonio Caño, admite que mayo, considerado tradicionalmente el "termómetro" del año turístico, está siendo especialmente flojo.

"Todos los años el mes de mayo marca más del 50% de la decisión del cliente y sirve para analizar la temporada alta, y este mayo está yendo mal", afirma y asegura que no solo se trata del tema de los cruceros, "sino por todo lo que llevamos desencadenando".

Según explica, "a nivel general las ventas se han resentido, pero el producto de Oriente Medio ha bajado estrepitosamente, más del 90%", sostiene. Pero no solo se ha resentido el internacional, sino que "tampoco el nacional está acudiendo a la Costa del Sol como es habitual", añade. Caño asegura que las agencias están intentando incentivar la demanda con descuentos de venta anticipada del 10% y el 15%, pero reconoce que el mercado no está respondiendo como otros años.

De Oriente Medio y Asia al Caribe

El impacto de la guerra también se está dejando notar en los cambios de destinos al Caribe, que están recuperando protagonismo mientras que los viajes vinculados a Oriente Medio o Asia prácticamente se han desplomado. El dirigente sectorial también confirma que el incremento del carburante está comenzando a repercutir en algunos productos turísticos, aunque no de forma homogénea.

José Suárez, responsable de Original Travel, comparte el diagnóstico de prudencia e incertidumbre. "La cosa está floja para el tiempo en el que estamos, porque hay mucha desinformación y eso genera miedo", afirma. En su agencia sí han notado el impacto mediático del hantavirus en los cruceros y "todos me están llamando para preguntar si tendremos problemas". Aunque insiste en que se trata de "casos puntuales", reconoce que el miedo está afectando al comportamiento de los clientes porque "somos un sector muy sensible a estas cosas".

Atención en la agencia de viajes Original Travel. / Chencho Martínez

Según explica, el auge de los cruceros no está siendo tan fuerte como en otros veranos. "El boom de los cruceros de otros años no lo hay", admite, aunque no habla de cancelaciones masivas, sino de clientes que prefieren esperar antes de decidir. También observa cambios importantes en determinados destinos internacionales asiáticos, por ejemplo, porque hay que hacer escalas en Qatar y "no quieren pasar por allí".

Suárez asegura además que algunas compañías ya están aplicando recargos por combustible. "Tengo paquetes cerrados que de buenas a primeras suben 90 euros por persona por el carburante", explica. Una situación complicada porque obliga a aplicar sobrecostes a viajeros que reservaron hace meses y "ahora dile a una persona que reservó en noviembre que tienes que cobrarle más. O lo asumes tú o se cancela el viaje".

Aun así, considera que el consumidor no renunciará finalmente a viajar. "La gente se va a ir, no renuncia a sus vacaciones, porque quiere desconectar, pero sí puede cambiar el destino o el número de días por la incertidumbre o los precios".

Algunas agencias mantienen una visión optimista

Mientras parte del sector dibuja un escenario de ralentización y prudencia, algunas agencias mantienen una visión más optimista y aseguran que el miedo inicial ya se ha diluido. Es el caso de Fernando Sánchez Balsera, de Mezquita Viajes, que sostiene que tras un pequeño frenazo coincidiendo con el momento más tenso del conflicto internacional, la demanda ha vuelto a activarse porque "eso ha caído en el olvido y la gente sigue reservando", explica.

En su experiencia, los cruceros siguen funcionando especialmente bien porque "la gente está comprobando que sale más económico que irse a un hotel". Asegura además que no ha registrado cancelaciones vinculadas al hantavirus y que "no hay miedo al virus, eso no ha hecho que nadie cancele".

Los destinos más demandados en su agencia siguen siendo los cruceros por el Mediterráneo, las islas griegas y los países bálticos. También asegura que continúa habiendo interés por Asia: "Se sigue pidiendo presupuesto para Bali, Tailandia y zona asiática. No tenemos ningún tipo de problema". Incluso destaca que algunos mayoristas ya están ampliando programación hacia destinos alternativos como Georgia o Uzbekistán para septiembre.

Fernando Sánchez Balsera, de Viajes Mezquita. / Chencho Martínez

Los precios se mantienen

Sobre los precios, Mezquita no aprecia subidas generalizadas en vuelos o paquetes internacionales, que se mantienen "en la tónica general, no vemos una subida excesiva". Donde sí detecta incrementos importantes es en la costa andaluza, sobre todo en alojamiento. "Lo único que sube año tras año es el tema de estancia en costa en Andalucía, que ha pegado un subidón impresionante", alerta.

También insiste en que la cultura de esperar hasta última hora puede perjudicar al consumidor en un contexto de tarifas dinámicas. "Esperar es una costumbre muy típica española, pero lo aconsejable es reservar lo antes posible", afirma.

El seguro de viaje, añade, se ha consolidado definitivamente tras la pandemia. "Desde el covid aconsejamos el seguro de cancelación porque nadie quiere gastarse 5.000 euros en un viaje y perderlos".