Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 16 de mayo de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Conversaciones en Medina Azahara
‘Iconografía de Medina Azahara’
Conferencia a cargo de Antonio Jesús González, fotoperiodista, Iconografía de Medina Azahara. Un siglo de fotografías de la Ciudad Brillante. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Conjunto Arqueológico Madinat Al-Zahra.
Carretera de Palma del Río, km. 5,5.
12.00 horas.
Ciclo exploratorio
Se presenta la obra ‘Vacas, cerdos, guerras y brujas. Ejercicio de lectura en composición aleatoria’
Comisariado por Marisa Lull, se presenta la obra ‘Vacas, cerdos, guerras y brujas. Ejercicio de lectura en composición aleatoria’, de la artista Candela Capitán, una performance creada ex-profeso para la segunda temporada del ciclo.
CÓRDOBA. Caja Negra del C3A.
Carmen Olmedo Checha, s/n.
20.00 horas.
Día de los Museos
‘Un museo de cuento’
‘Un museo de cuento’, actividad que se celebra en el Día Internacional de los Museos. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro, 1.
11.00 horas.
Los Patios del Taurino
Concierto de guitarra clásica
‘La guitarra sin género de dudas’, a cargo de Manuel Torres Ruiz. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Patio Central del Museo.
Plaza Maimónides, 3.
12.00 horas.
Festival de Primavera
Concierto de Camerata Gala
Concierto de Camerata Gala dentro del Festival de Primavera. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Diputación Provincial.
Plaza de Colón.
20.30 horas.
Iglesias fernandinas
Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral
La Orquesta y Coro de la Catedral interpretarán ‘Laudate’, bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz. La entrada es libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Iglesia de San Francisco.
Compás de San Francisco.
21.15 horas.
Obra
‘El fantasma de la ópera’
Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, la obra de Andrew Lloyd narra la historia de un misterioso enmascarado que habita en las profundidades de la Ópera de París.
CÓRDOBA. Gran Teatro.
Avda. Gran Capitán.
17.00 y 21.00 horas.
Música
Concierto de Taburete
Una de las bandas más reconocidas del pop español contemporáneo se subirá al escenario de la Axerquía.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1
19.00 horas.
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