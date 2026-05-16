Cofradías
La hermandad de la Merced homenajeará a fray Ricardo de Córdoba este domingo en el cementerio de San Rafael
La jornada contará además con el acompañamiento musical de una sección de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas
La hermandad de la Merced celebrará este domingo 17 de mayo un emotivo acto de homenaje al desaparecido fray Ricardo de Córdoba, coincidiendo con el séptimo aniversario de su fallecimiento y dentro del programa conmemorativo del 50 aniversario de la bendición de la titular mariana de la corporación mercedaria.
El encuentro tendrá lugar a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael, ubicado en la avenida de Libia, en un acto concebido como recuerdo y muestra de gratitud hacia quien dejó una profunda huella en la historia de la hermandad de la Merced y otras muchas hermandades cordobesas.
La jornada contará además con el acompañamiento musical de una sección de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Humilde en la Coronación de Espinas, cuyos sones contribuirán a realzar el carácter solemne y emotivo de esta cita de memoria y oración.
Desde la corporación destacan que se tratará de un homenaje «cargado de sentimiento y gratitud» hacia la figura de fray Ricardo, cuyo legado continúa muy presente en la hermandad que rinde culto a Santa María de la Merced.
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