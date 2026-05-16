Defensa
Hermanamiento entre veteranos, legionarios y exmilitares obligatorios en Córdoba
El objetivo es potenciar la colaboración entre las asociaciones y facilitar la organización de eventos
La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ha celebrado este sábado un acto de hermanamiento con la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Córdoba y la Hermandad Española del Servicio Militar Obligatorio.
El presidente de esta última entidad, Antonio Parrado, se ha mostrado «muy contento» con el acuerdo, que confía en que sirva para dar «más visibilidad» a las asociaciones y facilitar la organización de un mayor número de actividades conjuntas. De hecho, ya ultiman los detalles para conmemorar el próximo mes de octubre el 130 aniversario de la Guerra de Filipinas.
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital
- Las piscinas de Córdoba abrirán en junio de forma escalonada y con subidas de precios