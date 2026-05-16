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Hermanamiento entre veteranos, legionarios y exmilitares obligatorios en Córdoba

El objetivo es potenciar la colaboración entre las asociaciones y facilitar la organización de eventos

Acto de hermanamiento este sábado en Córdoba.

Acto de hermanamiento este sábado en Córdoba. / Víctor Castro

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil ha celebrado este sábado un acto de hermanamiento con la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Córdoba y la Hermandad Española del Servicio Militar Obligatorio.

Acto de hermanamiento este sábado en Córdoba.

Acto de hermanamiento este sábado en Córdoba. / Víctor Castro

El presidente de esta última entidad, Antonio Parrado, se ha mostrado «muy contento» con el acuerdo, que confía en que sirva para dar «más visibilidad» a las asociaciones y facilitar la organización de un mayor número de actividades conjuntas. De hecho, ya ultiman los detalles para conmemorar el próximo mes de octubre el 130 aniversario de la Guerra de Filipinas.

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