Elecciones en Andalucía
Familia, campo y cultura… y desconexión por un día: así pasan los candidatos cordobeses la jornada de reflexión
Tras una intensa campaña electoral, las cabezas de lista por Córdoba aprovechan el sábado para bajar pulsaciones o hacer alguna tarea pendiente
Sin mítines, sin altavoces y, aunque sea por unas horas, sin titulares de campaña. La jornada de reflexión deja a los candidatos cordobeses con un único plan común, bajar pulsaciones antes de que mañana, domingo 17 de mayo, hablen las urnas. Entre familia, romerías, un paseo por el campo o un concierto, cada uno busca su manera de llegar con la cabeza fría al día decisivo y, sobre todo, hacer todo lo que no han tenido tiempo .
Antonio Repullo (PP) ha aprovechado el buen tiempo y la primavera cordobesa para salir a hacer algo de deporte por la mañana, con una ruta en bicicleta por la sierra. Por la tarde, reservará tiempo para estar con su mujer y sus tres hijos —que también le han acompañado en algunos actos de esta campaña— y, ya por la noche, tiene previsto acudir al concierto de Taburete en La Axerquía. Eso sí, mañana, entre votos y análisis de resultados, quizá tenga que sacar un hueco para buscar peluquero: prometió a Diario CÓRDOBA que, si el PP revalidaba la mayoría absoluta, se rapaba al cero. Ahí es nada.
Más tranquilo y tradicional será este sábado para Silvia Mellado (PSOE). La candidata socialista y alcaldesa de Fuente Obejuna tiene previsto asistir por la mañana a las celebraciones que estos días se viven en las aldeas y pedanías de Fuente Obejuna: la Romería de Cuenca y la Feria de San Isidro en Ojuelos Bajos. Por la tarde, eso sí, tocará descanso en casa, con la familia y sin estridencias.
En el caso de Paula Badanelli (Vox), la jornada de reflexión será un equilibrio entre equipo y vida familiar. Por la mañana, ha recibido a un grupo de apoderados que llega a Córdoba desde distintos puntos de España para colaborar mañana y a quienes dará la bienvenida. Después, se desplazará a Villaviciosa, el pueblo de su marido, para participar en la romería y compartir el día con amigos y vecinos. Ya por la tarde, regresará a casa para cenar “tranquilamente” con sus hijos y preparar la cita electoral del día siguiente.
Rosa Rodríguez (Por Andalucía) optará por bajar el ritmo tras una campaña “intensa” en la que ha recorrido la provincia. Su plan para hoy pasa por quedarse en casa con su marido y sus dos hijos, aunque también sacará algo de tiempo para pasear por el campo en su Montilla natal junto a su perra. Y, como pequeño “premio” del día, confiesa que caerá “un trozo de pan con aceite y chocolate”.
Por último, Mariví Serrano (Adelante Andalucía) no podrá desconectar del todo: su trabajo como profesora en una academia le obliga hoy a dejar listas las clases del curso intensivo de cara a la PAU, que comienza el lunes. Aun así, por la tarde se guardará un respiro cultural: irá con su familia a ver El Fantasma de la Ópera al Gran Teatro.
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