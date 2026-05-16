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Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba

Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía / CÓRDOBA

Irina Marzo

Fabiola Mouzo

Rafael Verdú

Pilar Cobos

Manu Larrea

Cristina Ramírez

María Roso

Adrián Ramírez

Andalucía celebra este 17 de mayo sus elecciones autonómicas. A lo largo de toda la jornada, Diario CÓRDOBA ofrece en directo la última hora de las votaciones y las incidencias, así como los datos de participación, los resultados finales del recuento electoral y todas las reacciones de los principales líderes de los partidos en liza.

Sigue aquí toda la actualidad:

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