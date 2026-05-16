Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba

¿Dónde puedo votar en Córdoba este 17M?

Andalucía está llamada a votar este domingo 17 de mayo en las que serán sus decimoterceras elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Concretamente, 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas, de los que 647.576 están censados en Córdoba. En las últimas semanas, cada uno de los ellos han debido recibir en su vivienda habitual, aquella en la que está censado, una tarjeta censal de la Oficina del Censo Electoral con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar.

¿Dónde puedo votar en Córdoba este 17M? Aquí te lo contamos.