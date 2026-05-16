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Elecciones autonómicas del 17M en Andalucía, en directo | Última hora de los comicios andaluces en Córdoba
Sigue aquí en directo la última hora de las elecciones andaluzas, la participación, los resultados del 17M y todas las reacciones
Andalucía celebra este 17 de mayo sus elecciones autonómicas. A lo largo de toda la jornada, Diario CÓRDOBA ofrece en directo la última hora de las votaciones y las incidencias, así como los datos de participación, los resultados finales del recuento electoral y todas las reacciones de los principales líderes de los partidos en liza.
Sigue aquí toda la actualidad:
María Roso
¿Dónde puedo votar en Córdoba este 17M?
Andalucía está llamada a votar este domingo 17 de mayo en las que serán sus decimoterceras elecciones autonómicas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.
Concretamente, 6.812.861 andaluces están llamados a las urnas, de los que 647.576 están censados en Córdoba. En las últimas semanas, cada uno de los ellos han debido recibir en su vivienda habitual, aquella en la que está censado, una tarjeta censal de la Oficina del Censo Electoral con los datos actualizados de su inscripción en el censo electoral y de la sección y mesa en la que le corresponde votar.
¿Dónde puedo votar en Córdoba este 17M? Aquí te lo contamos.
María Roso
Guía para votar en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
Las elecciones en Andalucía se celebran este domingo 17 de mayo y más de seis millones de andaluces tienen una cita con las urnas para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.
Concretamente, 6.812.861 electores, de los que 647.576 están censados en Córdoba, están llamados a votar en Andalucía el 17M. En total se han dispuesto 10.402 mesas electorales en Andalucía -387 en Córdoba-. Estas son las claves de la jornada de votación.
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