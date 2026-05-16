Meteorología
Los ecologistas reclaman más árboles y un "uso inteligente" del agua para combatir el cambio climático
La Plataforma en Defensa del Árbol aboga por el empleo del agua junto con otras medidas para combatir el aumento de temperaturas
El cambio climático es un fenómeno inevitable, más allá de cuáles sean sus verdaderas causas. De hecho, es ya una realidad. Pero no quiere decir que sus consecuencias sean inevitables. Hay medidas que pueden tomar las administraciones para al menos paliar sus efectos, y así lo consideran los ecologistas.
Francisco Gamero, portavoz de la Plataforma en Defensa del Árbol de Córdoba, explica que hay "mecanismos de resiliencia, para que la ciudad tenga niveles para amortiguar en un primer momento este progresivo cambio climático y hacernos fuertes". Con unas malas previsiones de aquí a finales de siglo, con incrementos de la temperatura media de unos cinco grados, es necesario empezar a tomar medidas desde ya.
Los árboles como sumideros de CO2
Gamero defiende una "combinación de más arbolado con las inversiones de Emacsa, ya que el agua es muy importante" para combatir el calor. Por su propia naturaleza, explica el ecologista, el agua "tiene un calor específico y capacidad de absorber calor. La humedad amortigua el calor o el frío". A su vez, los árboles funcionan como un "sumidero de dióxido de carbono y generador para mantener la humedad. El árbol es un medio para frenar la radiación".
Además, esta plataforma aboga un "uso inteligente" de toda la información que ofrece el agua y que está digitalizada por Emacsa. Hay, asegura Gamero, dos millones de datos diarios relacionados con el agua que pueden emplearse para "hacer inversiones de forma inteligente" en barrios que ahorren más o que hagan un uso eficiente del agua, en coordinación con los Consejos de Distrito.
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