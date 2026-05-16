¿Cuánto cuesta sacarse el carnet de conducir en Córdoba? ¿Si empiezo ahora lo tendré este verano?

Sacarse el carné de conducir en Córdoba este año ronda, de media, entre 600 y 700 euros, una cifra similar a la de 2025. Eso sí, lograrlo “solo en verano” es hoy “prácticamente imposible” por los tiempos de espera debido a la gran cantidad de personas esperando poder examinarse.

El presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba (APAC), Rafael Cruz, explica que ese rango de 600-700 euros se calcula sin suspensos y sumando las tasas, y subraya que, pese al repunte reciente de los carburantes, el precio medio se ha mantenido estable.

Una alumna resuelve un test en una autoescuela de Córdoba. / VICTOR CASTRO

Sacarse el carnet en verano, misión imposible

Donde sí ha empeorado la situación es en los plazos. Cruz señala que, para muchos jóvenes que tradicionalmente intentaban sacarse el permiso durante los meses estivales, el calendario ya no acompaña: “solo para el teórico hay cola de un mes y medio”. Por eso, apunta, cada vez es más habitual dividir el proceso en dos veranos: un año el teórico y al siguiente el práctico. Incluso así, advierte, la cola de exámenes obliga a planificar con mucha antelación y deja poco margen para fallar si se quiere terminar en verano.

Precios

En cuanto a ofertas concretas, Autoescuelas El Realejo (con diez centros en Córdoba) anuncia una tarifa de 249 euros que incluye formación teórica y 10 clases prácticas, y otra desde 79 euros para quien quiera preparar solo el teórico. En ambos casos, cada clase práctica se ofrece a 29 euros, de modo que un ejemplo con 25 clases (las necesarias de media para aprobarI) se iría a 684 euros, sin incluir tasas de examen.

Imagen de coches de autoescuela. / EL PERIÓDICO

En Autoescuela Ollerías se ofrece un paquete de teórico y práctico con 20 clases por 639 euros; añadiendo cinco clases más (155 euros), el total quedaría en 794 euros, también sin tasas. En Autoescuela Neptuno, la matrícula, el teórico y tres clases prácticas se anuncian por 99 euros; sumando dos bonos de 10 clases (305 euros cada uno), el total asciende a 709 euros, sin tasas. Por último, en Autoescuela Góngora se oferta un bono de teórico y cinco clases por 199 euros, al que habría que añadir 15 clases (479 euros) hasta un total de 678 euros, sin tasas.

Cabe señalar que ninguno de estos ejemplos de paquetes y bonos incluye las tasas de examen, que se abonan aparte.