Meteorología
Córdoba prevé un descenso del 14% en sus precipitaciones anuales para finales de siglo
De los casi 500 litros anuales que se recogen ahora en la capital se pasará a 424 litros
Junto al aumento de las temperaturas, otro de los efectos más destacados del cambio climático, al menos en nuestras latitudes, es el descenso en las precipitaciones anuales medias. Las lluvias serán cada vez más escasas y cuando lleguen, es más probable que lo hagan de forma torrencial, como ocurrió a principios de este año.
En la actualidad Córdoba recoge cada año algo menos de 500 litros por metro cuadrado, según los datos del Mapa del Clima de la Junta de Andalucía. Es un dato que lleva tiempo en descenso, puesto que para el periodo 1961-1990 caían 533 litros anuales. Y va a seguir descendiendo si se cumplen las previsiones.
Menos agua
El informe señala que para finales de este siglo, las precipitaciones anuales medias en Córdoba capital estarán en 424 milímetros por metro cuadrado, lo que supone un descenso del 14%. La menor frecuencia de las lluvias es un fenómeno que se dará más acusado hasta mediados de siglo y posteriormente se estabilizará. En cualquier caso, habrá menos agua que ahora, con todo lo que eso supone.
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