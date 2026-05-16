Así votaron los cordobeses en las elecciones andaluzas de 2022: los ganadores calle a calle, barrio a barrio

Más de 6,8 millones de andaluces están llamados este domingo 17 de mayo a participar en las decimoterceras elecciones autonómicas celebradas en Andalucía desde la consecución de su Estatuto. Su voto determinará la elección de los 109 representantes en el Parlamento andaluz, quienes posteriormente elegirán al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía.

Uno de los epicentros de estos comicios estará en Córdoba, con 647.576 electores censados para elegir 12 diputados, y que se ha erigido como una de las provincias determinantes en estas elecciones, ya que el resultado en esta circunscripción podría inclinar la balanza a la hora de refrendar, o no, la mayoría absoluta a la que aspira el candidato del PP-A, y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Un hombre deposita su voto junto a su hijo en las andaluzas de 2022 / Chencho Martínez

Así, los sondeos realizados durante la precampaña y la campaña electoral, como las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como del Centro de Estudios Andaluces (Centra), apuntan a las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, como aquellas circunscripciones donde los populares se juegan alcanzar o rebasar los 55 parlamentarios, que es la cifra que marca la mayoría absoluta. A estas, el sondeo del Centra suma Jaén.

¿Cómo voto Córdoba en las andaluzas de 2022?

Hace cuatro años, en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022, Córdoba fue una de las provincias que contribuyó a la rotunda mayoría absoluta del PP-A en Andalucía.

Con una participación del 58,2% de los electores censados, el PP-A obtuvo 58 diputados, tres más que la mayoría absoluta fijada en 55 parlamentarios. El PSOE-A marcó su peor resultado electoral en territorio andaluz hasta esa fecha, con 30 diputados, Vox logró 14 parlamentarios, Por Andalucía obtuvo 5, y Adelante Andalucía, 2 diputados.

Beatriz Jurado, Jesús Aguirre y José María Bellido hacen la señal del 7, los diputados logrados en Córdoba. / MANUEL MURILLO

En el caso de Córdoba, la provincia elegía –al igual que en 2026- a 12 diputados de la Cámara autonómica. Con una participación del 60,8%, los cordobeses dieron la victoria al PP-A con 7 diputados y 172.980 votos (44,7%).

El PSOE-A alcanzó los 3 parlamentarios, con 91.096 papeletas (23,1%), Vox quedó como tercera fuerza con 48.208 votos (12,4%) y un diputado, al igual que Por Andalucía, que cosechó 38.639 votos (9,9%).

Por su parte, Adelante Andalucía se quedó sin representación con 13.488 votos.

Los votos del 19J en Córdoba, calle a calle

¿Quieres saber qué votaron tus vecinos en Córdoba en las andaluzas del 2022? Puedes introducir el nombre de la calle o localidad que desees en el buscador y el mapa con el escrutinio por distrito te mostrará el número de votos y el porcentaje de cada partido. Podrás consultar los resultados de los barrios y calles de los 77 municipios de la provincia de Córdoba.

Y en la noche electoral de este domingo 17 de mayo, tendrás aquí igualmente disponibles los resultados de las votaciones calle a calle de los municipios cordobeses y de los 785 municipios andaluces.