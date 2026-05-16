Tributo colectivo
El Colectivo Prometeo conmemora el sexto aniversario de la muerte de Julio Anguita en Córdoba
La plataforma ciudadana fundada por el exdirigente de IU ha depositado flores en su tumba, en el cementerio de la Fuensanta
Miembros del Colectivo Prometeo han conmemorado este sábado, víspera de las elecciones autonómicas, el sexto aniversario de la muerte de Julio Anguita, depositando flores en su tumba, que encuentra en el cementerio de la Nuestra Señora de la Fuensanta de Córdoba.
El ex coordinador general de IU y exalcalde de Córdoba, Julio Anguita, falleció el 16 de mayo de 2020 a los 78 años de edad por un problema cardiaco tras ser ingresado en el hospital Reina Sofía unos días antes.
Esta plataforma ciudadana y cultural fundada en el año 2000 se creó con el objetivo de acercar la política y la economía a la calle, impulsado en sus orígenes y liderado por el propio Julio Anguita, que hasta su muerte fue uno de sus portavoces en los actos públicos.
El Colectivo Prometeo está presidido actualmente por Juan Rivera Reyes, quien ha presidido el acto de recuerdo al exdirigente de IU y ha pronunciado unas palabras de recuerdo.
Julio Anguita, nacido en Fuengirola en 1941, fue maestro y profesor de Historia, además del primer alcalde de la democracia en Córdoba durante siete años (1979-1986). También fue secretario general del PCE entre 1988 y 1998 y coordinador federal de IU entre 1989 y 2000, fue candidato a la presidencia del gobierno en tres ocasiones. Tras retirarse de la primera línea de la política española, apostó por movilizar a colectivos de base a través de varias iniciativas: Colectivo Prometeo y Frente Cívico Somos Mayoría, de la que fue fundador. También impulsó la creación de la agrupación para la Tercera República.
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