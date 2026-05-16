Cetisur reúne al mundo del campo para celebrar San Isidro Labrador

Una misa oficiada por el canónigo José Juan Jiménez Güeto y el posterior almuerzo campero en las propias instalaciones de Cetisur, en la carretera de Guadalcázar (prolongación de la avenida de La Torrecilla), han servido para rendir tributo al Patrón del Campo, San Isidro Labrador en vísperas de su festividad y congregar a todos los sectores del mundo agroalimentario de la capital y provincia a través de mas de doscientos representantes de instituciones, administraciones, empresas y profesionales. Todo ello en una cita convertida ya en tradición, que cumple este año 27 ediciones, y que en un ambiente festivo ha permitido reencuentros, estrechar lazos y mirar al futuro del campo cordobés.

Valores del campo y de su gente

En la ceremonia religiosa Jiménez Güeto, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, recordó en una cercana homilía los valores del campo y de su gente con tres pilares: la oración, como acercamiento a Dios; la honestidad en el trabajo, base del desarrollo personal y de la comunidad; y la caridad, entendida como amor, consideración y respeto a los compañeros de la familia del campo cordobés.

Un momento de la homilía de Jiménez Güeto. / CÓRDOBA

Entre los asistentes se encontraron autoridades y responsables de entidades e instituciones como el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre Muñoz; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto Ballesteros; los delegados territoriales de la Junta de Agricultura y Sostenibilidad y Medio Ambiente, Francisco Ramón Acosta y Rafael Martínez, respectivamente; y el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite. Además del gerente de Cetisur, Alfonso Moreno Solís; el vicepresidente de la Caja Rural del Sur, Ricardo López-Crespo, o el presidente de Asaja-Córdoba, Fernando Adell.

Múltiples patrocinadores y colaboradores

El acto organizado por Cetisur, junto a Asaja Córdoba y la Fundación Caja Rural del Sur, ha contado con el patrocinio del Grupo Migasa, RAGT, Agrifluide, Subaru, Fercampo Auto, Agroquímicos Soler y Lidea; así como con la colaboración de Hecogra Fertilizantes, Yara, Transportes Hidalgo Blanco, Agroteco, El Guiso, Pastelería San Rafael, la Agencia de Seguros Vinculada Corseas, Cervezas Alhambra, Ibérico de Bellota Ibesa, el Consejo Regulador de Montilla-Moriles, Isonda y Canicaza, que en muchos casos aportaron sus productos locales sirviendo para que los participantes pudieran disfrutar y tener presente la calidad y excelencia del campo cordobés.

Algunas autoridades y representantes que acudieron al acto. / CÓRDOBA

El evento cumple su 27ª edición desde aquella iniciativa de Francisco Jiménez, delegado de Arlesa, en 1998, una celebración que asumió Cetisur tras constituirse quince años después consolidando el tributo a San Isidro como el gran encuentro anual del mundo agrario y ganadero en la capital.

Por su parte, durante todos estos años, Cetisur se ha afianzado como referente andaluz en comercialización de cereales, oleaginosas, leguminosas, semillas fertilizantes, fitosanitarios, asesoramientos técnicos y servicios de almacenaje a través de sus centros en la prolongación de la avenida de La Torrecilla y en Fernán Núñez. Desde estos complejos también Cetisur se está proyectado a facetas como la gestión de fincas y la transformación del olivar.

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Entre las anécdotas de la jornada en honor a San Isidro en vísperas de su festividad puede citarse la coincidencia en las conversaciones sobre la singular campaña agrícola vivida en Córdoba, marcada por las relevantes lluvias de finales de enero y principios de febrero y su impacto en cultivos e infraestructuras rurales y que, paralelamente, han permitido que se llenen los embalses cordobeses de la cuenca del Guadalquivir, actualmente en torno al 91% de su capacidad en la provincia y al 87,87% en la regulación general de la cuenca.