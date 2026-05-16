CCOO imparte un taller de empleo y orientación sobre la bolsa del SAS a alumnado del IES San Álvaro de Córdoba

Responsables del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba han impartido un taller de empleo y orientación sobre la bolsa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a más de 180 estudiantes del IES San Álvaro de Córdoba. El taller se enmarca en el programa Destino Empleo del acuerdo de concertación Juntos x Córdoba con la Diputación de Córdoba y, en concreto, en el proyecto Juventud formada e informada.

En concreto, explica el adjunto al área de Juventud y Formación del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios y delegado de CCOO en el hospital Reina Sofía de Córdoba, David Sánchez, el taller ha estado dirigido a alumnado de ciclos formativos de técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, de Farmacia, en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, de Radioterapia y en Documentación Sanitaria.

Francisco León, técnico responsable del proyecto Juventud Formada e Informada, que tiene por objetivo ofrecer a alumnado de Bachillerato y Ciclos Formativos diferentes herramientas para la búsqueda activa de empleo, impartió a los estudiantes una charla sobre cómo diseñar un Plan de Búsqueda de Empleo y recordó que “estar en paro no conlleva quedarse parado”. De esta forma, el técnico les facilitó algunas nociones sobre la forma más correcta de redactar un curriculum vitae y cómo usar las redes sociales como herramienta esencial en la búsqueda de empleo.

Por otro lado, David Sánchez expuso las diferentes opciones y más eficaces para conseguir en un futuro próximo un puesto de empleo público en el SAS y explicó al alumnado presente cómo acceder a la nueva Bolsa de Empleo Única del SAS y su continua actualización en cada corte, detallando de manera exhaustiva qué cursos de formación continuada, para personal sanitario, serán validados y puntuados con éxito en su Bolsa de Empleo, como los que ofrece directamente CCOO.

A su vez, puntualizó todos los requisitos y opciones para que la puntuación de los aspirantes ascienda, siendo de gran interés por parte del alumnado la positividad de continuar realizando nuevos estudios de otras especialidades, con la que obtendrán una puntuación extra considerable y el aumento de más opciones de recibir un contrato de bolsa. Además, dio a conocer los diferentes requisitos necesarios para la Bolsa SAS como para la oferta pública de empleo (OPE) SAS, destacando la preparación a las diferentes OOPE que CCOO ofrece para todos los profesionales.

El tema de más interés y más solicitado por el alumnado es la información sobre todos los cambios realizados en la nueva Bolsa SAS 2026, además de la obtención de la Acreditación para el manejo de equipos de Radiodiagnóstico con fines diagnósticos y la Licencia de Operador en Instalaciones Radiactivas tanto para Radioterapia como para Medicina Nuclear, las cuales son obligatorias para desempeñar las funciones en estas categorías. En este sentido, David Sánchez mostró cómo conseguirla y cómo preparar dicho examen.

Por otra parte, el responsable del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios dio algunas nociones sobre cómo se organiza CCOO, la realidad del sindicalismo y la importancia de afiliarse a un sindicato socio-político de clase como es CCOO, que tiene representación en negociación colectiva y que no solo defiende los derechos laborales sino también los derechos sociales. También les habló del trabajo y la función del delegado y delegada sindical dentro de una empresa y animó a los y las asistentes a colaborar con CCOO en materia de Juventud ya que es de gran importancia su labor dentro del sindicato.

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Para CCOO, el éxito de la actividad queda demostrado por la gran implicación del alumnado y las muchas dudas y consultas que plantearon a los responsables sindicales, que se han puesto a su disposición para asesorarles en materia de acceso al mundo laboral, y en concreto a las Bolsas del SAS, así como sobre las acreditaciones y licencias y sus derechos laborales.