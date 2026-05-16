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Cambios musicales en las hermandades cordobesas

El Caído y Paz ya han anunciado nuevas bandas tras romper sus anteriores acuerdos

Acuerdo entre La Paz y Esperanza y la Agrupación Lágrimas de Dolores.

Acuerdo entre La Paz y Esperanza y la Agrupación Lágrimas de Dolores. / Córdoba

Francisco Mellado

Córdoba

Tras la finalización de la pasada Semana Santa, varias hermandades cordobesas han comenzado a anunciar cambios en sus acompañamientos musicales de cara a los próximos años. Rescisiones de contratos por distintos motivos, así como cambios de criterio en las juntas de gobierno, han provocado un intenso movimiento entre bandas y corporaciones durante las últimas semanas.

Uno de los anuncios más recientes ha sido el realizado por la hermandad del Caído, que confirmó que la cordobesa banda de música de la Estrella será la encargada de acompañar el paso de palio de su titular mariana, sustituyendo así a la banda de música María Santísima de la Esperanza de la capital.

Otro de los movimientos destacados ha sido el protagonizado por la hermandad de la Paz y Esperanza, que ha formalizado el acuerdo alcanzado con la Agrupación Musical Lágrimas de Dolores. La formación gaditana será la encargada de acompañar musicalmente a Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia durante la estación de penitencia del Miércoles Santo de 2027, sustituyendo a la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la Salud, formación que venía acompañando hasta ahora al titular de la corporación.

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Por el momento, aún queda pendiente conocer la decisión que adoptará la hermandad de la Misericordia, después de que se confirmara la ruptura de su vínculo con la cordobesa Banda Caído-Fuensanta. La corporación no se ha pronunciado todavía sobre qué formación musical acompañará a la hermandad en futuras estaciones de penitencia.

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