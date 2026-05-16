Las autoescuelas de Córdoba ven fundamental el plan de la DGT para examinar por la tarde y en sábado: "Hay 7.000 personas esperando"

Las autoescuelas de Córdoba ven con buenos ojos la posibilidad de que la Dirección General de Tráfico (DGT) habilite exámenes en horario de tarde y los sábados —e incluso, eventualmente, los domingos— para aliviar el atasco de pruebas prácticas. Según el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Córdoba (Apac), Rafael Cruz, la medida “nos daría la vida” ante una lista de espera que, asegura, “ronda los 7.000 alumnos”.

La iniciativa, anunciada a mediados de mes por la DGT, plantea un sistema extraordinario de exámenes por la tarde y los sábados para compensar la falta de examinadores y reducir la cola acumulada. El plan contempla el desplazamiento de examinadores desde provincias limítrofes, por lo que el organismo debe evaluar la situación de cada territorio antes de aplicarlo.

Por ahora, la medida ya funciona en Almería, Lleida y Navarra, y Cruz confía en que llegue pronto a Córdoba, donde sostiene que el problema es especialmente grave: “Somos de las provincias que peor está de España”, afirma, aunque matiza que “Andalucía en general está muy mal”. Además, la adhesión sería voluntaria, de modo que cada autoescuela podrá decidir si se suma o no. En el caso de Córdoba, recalca, sería “fundamental”.

Un joven realiza el examen de carnet de conducir. / Manuel Murillo

Un atasco que va a más

Cruz asegura que el problema se arrastra desde hace años y que se ha ido agravando “desde hace ocho”. La llamada bolsa de examen —personas que ya están preparadas para presentarse al práctico, pero no pueden por la falta de citas— se sitúa, según sus cálculos, en torno a 7.000 aspirantes y puede implicar esperas de hasta medio año. “Empezamos con 4.000 personas esperando; el año pasado estábamos en 5.800 y ahora vamos por 7.000. Una media de mil alumnos al año”, lamenta. En la práctica, añade, cuando un alumno está en condiciones de examinarse “tiene que esperar entre tres y cuatro meses”, un plazo que “puede llegar a seis” en determinados momentos. “Hay cola de gente para estar examinando durante dos años”, remacha.

Un joven se prepara para el examen teórico de coche. / Víctor Castro

El atasco se nota especialmente con la llegada del verano. “Muchos jóvenes regresan con el teórico aprobado y quieren sacarse el práctico en estos meses antes de volver a estudiar fuera. El problema es que, si estamos saturados en invierno, en verano ya…” deja caer. Según Cruz, la saturación también alcanza al examen teórico, donde afirma que “ya hay lista de espera de un mes y medio”.

Falta de examinadores

Para el presidente de Apac, el origen del problema está claro, la falta de examinadores. Aunque el año pasado se incorporó uno nuevo, sostiene que la situación no ha mejorado: “Tenemos uno de baja de larga duración y otro que no sabemos cuándo volverá, así que estamos igual o peor que hace un año”. En este sentido, recuerda que el director general de Tráfico, Pere Navarro, reconoció en julio del año pasado la necesidad de reforzar la plantilla. En Córdoba, Cruz calcula que harían falta “entre tres y cuatro examinadores más como mínimo”.

El atasco, añade, termina impactando en el día a día de alumnos y autoescuelas. Por un lado, cree que aumentan los suspensos porque, cuando alguien no aprueba, “tarda un mes y medio o dos meses en volver a presentarse y así es muy complicado; no hay continuidad”. Por otro, señala que el colapso se traduce en “un gran atasco en las autoescuelas” y en que algunos aspirantes busquen alternativas fuera. Con todo, confía en que el plan extraordinario se active también en Córdoba: “Lo necesitamos”, concluye.