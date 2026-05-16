Sucesos
Aparatoso accidente en Fátima: un coche arrolla a un hombre y se empotra contra un escaparate
Un varón de avanzada ha resultado herido en la calle Arcos de la Frontera
Un hombre de avanzada edad ha resultado herido este sábado 16 de mayo tras ser arrollado un aparatoso accidente ocurrido pasadas las 13.30 horas en la calle Arcos de la Frontera, en el barrio cordobés de Fátima.
Según han informado desde el cuerpo de Bomberos de Córdoba y ampliado desde el Servicio de Emergencias 112, un turismo se ha salido de la vía por causas que se desconocen y ha terminado empotrado contra un escaparate situado frente a la iglesia de Fátima. Como consecuencia del impacto, una persona mayor de edad ha sido arrollada y ha sufrido diversos golpes y cortes provocados por la rotura de los cristales.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, bomberos y los servicios sanitarios, que atendieron al herido. Por el momento no han trascendido más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias exactas del siniestro, aunque indican desde el 112 que el hombre se encuentra consciente.
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