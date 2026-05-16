647.577 votantes deciden el 17M en Córdoba: una campaña marcada por Adamuz, con 12 escaños en juego y el último clave en el aire

Alrededor de 400 colegios electorales abrirán sus puertas este domingo en Córdoba, 17 de mayo, para que 647.577 cordobeses puedan ejercer su derecho al voto (33 menos que en 2022 y 1.722 que en 2018, las dos anteriores citas autonómicas). De ellos, 32.919 ciudadanos mayores de 18 años lo podrán hacer por primera vez en estos comicios y a ellos se han dirigido los candidatos con el uso cada vez más generalizado de los nuevos canales de información y entretenimiento, donde hemos visto hasta cantar al candidato popular, Juanma Moreno, el himno del PP este 17M, Kilómetro sur. Las propuestas programáticas se han contado como habas, en una campaña que ha alternado mensajes más triviales con otros de carácter político en los que la sanidad y la vivienda han sido los temas más polémicos.

El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, con la vaca Blanca. / RAFA SÁNCHEZ

La campaña cordobesa ha estado marcada por tres grandes líneas: la ventaja organizativa y electoral del PP; la apuesta de Vox por conseguir un segundo diputado en la provincia; la ofensiva socialista sobre los servicios públicos, especialmente sanidad; y la pelea a la izquierda del PSOE por retener o disputar representación.

Pocos actos públicos y escasa presencia de líderes

Pero como no solo de redes sociales vive el hombre, aunque pocos, también se han celebrado actos públicos. La presencia de Juanma Moreno, Santiago Abascal y Antonio Maíllo ha evidenciado la importancia electoral de la provincia para estas formaciones. Así, entre los actos más destacados está el mitin de inicio de campaña que ofreció el líder popular en Palma del Río (Moreno ha visitado, además, Lucena y Los Pedroches); los numerosos actos abiertos y al aire libre de Santiago Abascal en la provincia (en Las Tendillas congregó a unos 1.200 simpatizantes y ha estado en Lucena -en precampaña-, Montilla, Puente Genil y Priego) o el protagonizado por Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía, en la plaza de la Juventud en el cierre. A la socialista María Jesús Montero solo se la ha visto en Córdoba en precampaña, cuando ofreció un mitin con Pedro Sánchez, ya que canceló por la muerte de los dos guardias civiles en Montilla sin llegar a ir a la localidad. Por contra, el PSOE se ha apoyado en ministros como Luis Planas o Margarita Robles para defender sus opciones en la provincia.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto de campaña por el 17M en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. / Madero Cubero - Europa Press

Adamuz irrumpió en el debate

Las elecciones en Andalucía se juegan este domingo su prueba de fuego, después de una campaña bastante plana en líneas generales, que se vio interrumpida a nivel regional por la muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha en Huelva y en el plano provincial la irrupción en la contienda de la tragedia ferroviaria de Adamuz. La exigencia de explicaciones que le hizo Juanma Moreno a María Jesús Montero en el segundo debate televisado por Canal Sur sobre la tragedia ferroviaria dinamitó la calma chicha en la que se había movido hasta entonces la carrera electoral en Córdoba. Eso, y la aparición de unos carteles fake con la imagen de la exalcaldesa Isabel Ambrosio, que denunció ante la Junta Electoral como parte de una campaña de propaganda negra en toda Andalucía, han sido prácticamente los únicos sobresaltos destacados de estas dos semanas.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, el pasado 12 de mayo. / MIGUEL ÁNGEL SALAS (EFE)

Córdoba elige 12 de los 109 diputados andaluces

Córdoba designa 12 diputados de los 109 que tiene el Parlamento de Andalucía. Para ello, los cordobeses podrán elegir entre 14 partidos y coaliciones, un amplísimo arco político que incluye a las cuatro fuerzas que lograron representación por esta provincia hace cuatro años: PP, que alcanzó su récord histórico con 7 diputados (cuatro más que en 2018) obtuvo 172.980 votos (el 44,65%); seguido del PSOE, que bajó de cuatro a tres diputados con 91.096 votos y el 23,51% del escrutinio; Vox que adelantó a Por Andalucía con un diputado, 48.208 votos y el 12,44% de votos, y la confluencia de izquierdas que consiguió hace cuatro años otro escaño con 38.639 votos y el 9,97%. Aunque sin diputado, Adelante Andalucía obtuvo el respaldo de 13.488 cordobeses y el 3,48% del escrutinio.

Antonio Maíllo en su mitin en la plaza de la Juventud de Córdoba. / Manuel Murillo

La participación en Córdoba fue entonces una de las más altas de Andalucía y superó el 62,51% ( 391.832 votos), dos puntos por encima de la de diciembre del 2018. Todos los partidos que obtuvieron representación en la 12º legislatura andaluza vuelven a concurrir a las urnas, pero ningún nombre repite encabezando las planchas. Solo un hombre, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, encabeza en Córdoba una candidatura. Las demás son mujeres: la alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado (PSOE); la presidenta de Vox en Córdoba y concejala en la capital, Paula Badanelli; la concejala de IU en Montilla, Rosa Rodríguez (Por Andalucía) y la prieguense Mariví Serrano (Adelante Andalucía).

Llega prácticamente como empezó

Córdoba llega a la recta final de estos comicios autonómicos prácticamente como empezó: con el Partido Popular como favorito y jugándose la mayoría absoluta en Andalucía con una pequeña horquilla de escaños; el PSOE intentando convertir la cita en un referéndum por la sanidad pública y cruzando los dedos para no caer por debajo de su marca histórica; Vox buscando crecer para ser determinante en la configuración de un futuro gobierno con un mensaje duro antinmigración, pese al estancamiento que vaticinan las encuestas, y Por Andalucía tratando de apoyarse en la fortaleza histórica de Izquierda Unida en la provincia para sumar más apoyos. Con doce diputados cordobeses al Parlamento andaluz en juego, la madre de todas las batallas se librará en el último escaño. Por él pelean todas las formaciones, incluida Adelante Andalucía, que aspira a estrenarse en Córdoba.

Mitin de Santiago Abascal en Las Tendillas. / A.J. González

Las encuestas han situado al PP por delante, aunque con posible retroceso respecto a su resultado de 2022. El CIS provincial, por ejemplo, daba al PP un 36,2% y una horquilla de 5-6 escaños; al PSOE, 22,2% y 3-4; a Vox, 1-2; a Por Andalucía, 1; y a Adelante Andalucía, posibilidad de entrar con 0-1.

Algunos datos de Córdoba

Del censo total de Córdoba, 627.115 personas residen en la provincia y 20.462 están inscritos en el censo exterior. En total, este domingo abren sus puertas 398 colegios electorales con un dispositivo que incluye 954 urnas, 448 cabinas, 475 tabletas para transmisión de datos, 52 kits de voto accesible en braille, 7,3 millones de papeletas y 627.115 sobres. Un total de 2.862 ciudadanos han sido designados para integrar las 954 mesas electorales.

Despliegue policial

El operativo de seguridad en Córdoba superará los 1.500 agentes. Estará formado por 488 policías nacionales, 841 guardias civiles y 202 policías locales en 24 municipios, de los que 100 estarán en la capital.

El dispositivo incluye vigilancia en colegios, seguridad en Correos, acompañamiento si es necesario a presidentes de mesa para trasladar documentación a las juntas electorales de zona, y un plan específico de ciberseguridad de la Policía Nacional para prevenir incidentes y delitos en redes sociales. Córdoba está, además, en fase 1 antiterrorista desde el 1 de mayo dentro del operativo electoral.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García y Mariví Serrano, atenderá a la prensa para presentar medidas sobre salud mental / AJ González / COR

Propuestas más interesantes

La propuesta central del PSOE ha sido convertir el 17M en un referéndum sobre la sanidad pública andaluza. Silvia Mellado ha defendido que “hay partido” y ha puesto el foco en reducir los tiempos de atención primaria, con el objetivo de citas en 48 horas, mientras Montero ha enmarcado las elecciones como un “referéndum” sobre la sanidad pública. En la candidatura socialista ha tenido gran protagonismo Victoria Fernández, que va de número 3.

El PP ha insistido en estabilidad institucional, gestión económica, rebajas fiscales y continuidad del modelo de Juanma Moreno, que ha reivindicado siete bajadas de impuestos, crecimiento económico, inversión sanitaria y obras hidráulicas e infraestructuras. Antonio Repullo has estado arropado principalmente por José María Bellido en esta campaña.

Por Andalucía ha planteado algunas de las medidas más intervencionistas: elevar la inversión sanitaria, recuperar servicios privatizados, limitar la compra de vivienda en zonas tensionadas a quienes compren para vivir, mejorar la educación pública y reforzar dependencia. En Córdoba, Rosa María Rodríguez ha subrayado también el mensaje feminista y de defensa de derechos sociales.

Vox, con Paula Badanelli como cabeza de lista, ha centrado su discurso en la “prioridad nacional”, inmigración, seguridad, reducción de gasto político, listas de espera sanitarias y derogación de leyes de memoria democrática. Badanelli ha defendido acuerdos con la sanidad privada para aliviar listas de espera, pero presentándose como alternativa tanto al PP como al PSOE.