Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carteles AmbrosioUME Cerro MurianoEl CordobésCórdoba CFToldos FeriaPatios, Rincones y RejasMaílloPatios de CórdobaRadares Lucena y Puente GenilSemana del Olivo MontoroBecerrada HomenajeGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Elecciones en Andalucía

Vox cierra campaña en Córdoba con un llamamiento al "cambio real" y el objetivo de sumar un segundo escaño

Paula Badanelli remarca que su formación logrará el "cambio que Andalucía necesita" mientras critica a Juanma Moreno

Una sonriente Paula Badanelli en el cierre de campaña de Vox.

Una sonriente Paula Badanelli en el cierre de campaña de Vox. / Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Vox Córdoba ha cerrado este viernes su campaña de cara a las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo apelando al “cambio real” y subrayando que “cada voto cuenta”, mientras aspira a lograr un segundo diputado en la cámara autonómica.

La cabeza de lista de la formación por Córdoba, Paula Badanelli, ha comparecido ante los medios al mediodía en la plaza de las Tendillas, sonriente y con un mensaje centrado en la relevancia de la cita electoral. La también concejal en el Ayuntamiento ha señalado que el domingo “puede ser un gran día” y ha insistido en que “un solo voto puede cambiar las cosas”. En ese sentido, ha pedido el apoyo a Vox para “frenar las políticas de izquierdas” y evitar que “vuelva a gobernar el PSOE”, pero también ha apelado a votantes del PP que crean que Juanma Moreno “no va a hacer más de lo que ha hecho” y consideren que “las cosas se pueden hacer mejor”.

Badanelli baila con el número 2 de la lista, Juan José Coca, este viernes en Las Tendillas.

Badanelli baila con el número 2 de la lista, Juan José Coca, este viernes en Las Tendillas. / Manuel Murillo

Badanelli ha reclamado “confianza” en Vox para “demostrar de lo que somos capaces”, y ha puesto como ejemplos Aragón y Extremadura, donde la formación gobierna en coalición con el PP. “Vota a Vox si quieres que de verdad Andalucía cambie a mejor”, ha reiterado.

Críticas a Juanma Moreno

La candidata ha criticado asimismo que Juanma Moreno “cambia de criterio en función de lo que dicen las encuestas” y ha defendido que Vox “lo tiene muy claro”, situando como eje de su propuesta la “prioridad nacional”.

Noticias relacionadas y más

Foto de familia de Vox Córdoba en el cierre de campaña.

Foto de familia de Vox Córdoba en el cierre de campaña. / Manuel Murillo

Un segundo escaño en juego

En las últimas autonómicas, Vox obtuvo un diputado por Córdoba. Algunas encuestas, como el CIS o el Centra, apuntan ahora a la posibilidad de que la formación sume un segundo escaño, un escenario que —según trasladó Badanelli— refuerza el argumento de que “cada voto cuenta”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  2. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  3. Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
  4. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  5. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  6. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  7. Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital
  8. La hostelería cordobesa tendrá que adaptar turnos, horarios y hasta cerrar las terrazas ante episodios de calor extremo

Vox cierra campaña en Córdoba con un llamamiento al "cambio real" y el objetivo de sumar un segundo escaño

Vox cierra campaña en Córdoba con un llamamiento al "cambio real" y el objetivo de sumar un segundo escaño

El jurado ya ha elegido a los mejores Patios de Córdoba: Estos son los ganadores en la edición de 2026

El jurado ya ha elegido a los mejores Patios de Córdoba: Estos son los ganadores en la edición de 2026

José María Bellido, en el cierre de campaña del PP en Córdoba: "No nos confiemos, no está nada hecho"

José María Bellido, en el cierre de campaña del PP en Córdoba: "No nos confiemos, no está nada hecho"

Horario y recorrido de la 13ª Exhibición de Carruajes de Tradición de Córdoba

Horario y recorrido de la 13ª Exhibición de Carruajes de Tradición de Córdoba

Isabel Ambrosio denuncia a la Policía los carteles 'fake' con su imagen en Córdoba y apunta la presunta implicación de un vehículo del Ayuntamiento

Isabel Ambrosio denuncia a la Policía los carteles 'fake' con su imagen en Córdoba y apunta la presunta implicación de un vehículo del Ayuntamiento

Vox se mosquea en el cierre de campaña en Córdoba por el volumen del 'Kilómetro Sur' de Juanma Moreno

Vox se mosquea en el cierre de campaña en Córdoba por el volumen del 'Kilómetro Sur' de Juanma Moreno

El PSOE de Córdoba apela a la movilización y pide "el voto útil de la izquierda" como alternativa al PP

El PSOE de Córdoba apela a la movilización y pide "el voto útil de la izquierda" como alternativa al PP

La Universidad Loyola y la Diócesis de Córdoba firman un convenio para impulsar proyectos de formación y pastoral

La Universidad Loyola y la Diócesis de Córdoba firman un convenio para impulsar proyectos de formación y pastoral
Tracking Pixel Contents