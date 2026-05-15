Vox cierra campaña en Córdoba con un llamamiento al "cambio real" y el objetivo de sumar un segundo escaño

Vox Córdoba ha cerrado este viernes su campaña de cara a las elecciones andaluzas de este domingo 17 de mayo apelando al “cambio real” y subrayando que “cada voto cuenta”, mientras aspira a lograr un segundo diputado en la cámara autonómica.

La cabeza de lista de la formación por Córdoba, Paula Badanelli, ha comparecido ante los medios al mediodía en la plaza de las Tendillas, sonriente y con un mensaje centrado en la relevancia de la cita electoral. La también concejal en el Ayuntamiento ha señalado que el domingo “puede ser un gran día” y ha insistido en que “un solo voto puede cambiar las cosas”. En ese sentido, ha pedido el apoyo a Vox para “frenar las políticas de izquierdas” y evitar que “vuelva a gobernar el PSOE”, pero también ha apelado a votantes del PP que crean que Juanma Moreno “no va a hacer más de lo que ha hecho” y consideren que “las cosas se pueden hacer mejor”.

Badanelli baila con el número 2 de la lista, Juan José Coca, este viernes en Las Tendillas. / Manuel Murillo

Badanelli ha reclamado “confianza” en Vox para “demostrar de lo que somos capaces”, y ha puesto como ejemplos Aragón y Extremadura, donde la formación gobierna en coalición con el PP. “Vota a Vox si quieres que de verdad Andalucía cambie a mejor”, ha reiterado.

Críticas a Juanma Moreno

La candidata ha criticado asimismo que Juanma Moreno “cambia de criterio en función de lo que dicen las encuestas” y ha defendido que Vox “lo tiene muy claro”, situando como eje de su propuesta la “prioridad nacional”.

Foto de familia de Vox Córdoba en el cierre de campaña. / Manuel Murillo

Un segundo escaño en juego

En las últimas autonómicas, Vox obtuvo un diputado por Córdoba. Algunas encuestas, como el CIS o el Centra, apuntan ahora a la posibilidad de que la formación sume un segundo escaño, un escenario que —según trasladó Badanelli— refuerza el argumento de que “cada voto cuenta”.