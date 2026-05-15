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Educación

La Universidad Loyola y la Diócesis de Córdoba firman un convenio para impulsar proyectos de formación y pastoral

El acuerdo entre ambas instituciones permitirá desarrollar proyectos alineados con su compromiso con la educación, la cultura y la acción social

El acuerdo, suscrito por Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, y Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba, establece un marco de trabajo conjunto.

El acuerdo, suscrito por Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, y Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba, establece un marco de trabajo conjunto. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Universidad Loyola y la Diócesis de Córdoba han firmado un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover iniciativas conjuntas en los ámbitos de la pastoral, la formación y el asesoramiento.

El acuerdo ha sido suscrito por Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, y por Monseñor Jesús Fernández, obispo de Córdoba, en un acto celebrado en la sede del obispado. La firma de este convenio permitirá establecer un marco estable de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de proyectos y actividades alineadas con sus respectivos fines y con su compromiso compartido con la educación, la cultura, la acción social y el servicio a la sociedad cordobesa.

El convenio contempla la colaboración entre la Universidad Loyola y la Diócesis de Córdoba en iniciativas vinculadas a la pastoral, la formación, el asesoramiento y cualquier otra actividad que ambas entidades acuerden en el futuro. Para ello, las partes podrán desarrollar convenios específicos que concreten los programas, proyectos o acciones derivados de este marco de colaboración.

El rector de la Universidad Loyola, Fabio Gómez-Estern, ha destacado que “este convenio refuerza la voluntad de la Universidad Loyola de seguir contribuyendo al desarrollo educativo, social, cultural y espiritual de Córdoba desde nuestra identidad como universidad de la Compañía de Jesús. La colaboración con la Diócesis de Córdoba nos permite seguir generando espacios de encuentro, formación y servicio, poniendo el conocimiento universitario al servicio de las personas y de la sociedad”.

Por su parte, el obispo de Córdoba, el obispo Jesús Fernández, ha subrayado que este convenio “es importante para las dos partes, porque si bien ya la colaboración está en marcha en algunos aspectos, sobre todo de promoción de cultura y formación en Hispanoamérica y también entre nosotros, da pie o inicia un tiempo en que intentaremos aunar esfuerzos sobre proyectos comunes, proyectos de interés de las dos partes que nos interesen respecto a la formación y a la vida religiosa, incluso, a la vida pastoral”.

El Obispo ha agradecido a la Universidad Loyola esta disposición que ha mostrado, que partió del día 25 de septiembre del pasado año, donde el prelado tuvo un encuentro con el rector y otros representantes de la Universidad Loyola, “donde efectivamente se pensó en esta posibilidad de hacer un convenio que será desarrollado en proyectos concretos a partir de este momento”.

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También ha puesto de manifiesto, por tanto, su agradecimiento al apoyo “que nos van a prestar y que nosotros estamos dispuestos también a ofrecer a la Universidad, buscando siempre el bien común, el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la fe, el crecimiento de las personas y de los pueblos”.

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