Tres rincones de la Mezquita-Catedral de Córdoba que no puedes pasar por alto durante tu visita

Al atravesar el Patio de los Naranjos y alzar la vista hacia la imponente torre de la catedral, es fácil pensar que conocer la Mezquita-Catedral de Córdoba será como dar un paseo, como ver cualquier monumento. Pero esta joya monumental es un universo en sí misma. Fue fundada en el año 786 por Abderramán I, se extiende sobre 23.400 m², cuenta con 19 puertas y alcanza los 54 metros de altura.

Sus cientos de columnas (entre 746 y 1.300 según los cálculos) dibujan un bosque hipnótico que parece no tener fin. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, cada año atrae a millones de visitantes que buscan maravillarse con la fusión de arte islámico y cristiano. Todos los rincones son importantes, pero estos tres no los puedes pasar por alto por que narran la historia de Córdoba.

Basílica de San Vicente: el enigma del núcleo fundacional

Bajo el oratorio de Abderramán I, se localizan restos de lo que pudo ser un templo cristiano del siglo V, vinculado al llamado complejo episcopal de Córdoba. Pavimentos, muros y mosaicos que pudieron pertenecer a la Basílica de San Vicente, un espacio que no deja de ser un mito para algunos investigadores de la historia de la ciudad y que hablarían de un precedente cristiano.

El debate está abierto: algunos investigadores aseguran que estos restos muestran la presencia de un culto cristiano anterior a la Mezquita, otros sostienen que no hay pruebas concluyentes. Sea como sea, caminar sobre estos mosaicos, que pueden verse a través de una vidriera en el sudeste de la Mezquita, es atravesar un fragmento del pasado que mezcla historia y leyenda.

Restos asociados a la Basílica de San Vicente de Córdoba. / Córdoba

Mihrab: el centro del rezo islámico

En la maqsura, el mihrab marca la dirección del rezo y atrae todas las miradas. Con planta octogonal y cúpula de venera, combina mosaicos bizantinos, inscripciones coránicas y decoración de ataurique.

Cada arco, cada motivo vegetal o geométrico, demuestra la maestría de los artesanos de Alhakén II. Es un rincón donde la espiritualidad y la arquitectura islámica se muestran en su máxima expresión, el corazón espiritual y artístico del monumento.

El mihrab de la Mezquita de Córdoba. / Córdoba

Capilla Mayor: un diálogo entre estilos

En el corazón del monumento, la Capilla Mayor combina gótico, renacimiento y manierismo. Sus bóvedas muestran la Asunción de la Virgen, ángeles músicos, apóstoles e incluso al emperador Carlos V.

Hernán Ruiz I y II y Juan de Ochoa lograron un espacio donde la arquitectura cristiana se integra con el legado musulmán, creando un cruce de historia y fe que impresiona.

Bóveda de la Capilla Mayor de la Mezquita-Catedral. / Córdoba

Explorar la Mezquita-Catedral de Córdoba puede ser un reto. Desde los restos de la basílica visigoda de San Vicente hasta la magnificencia del mihrab o la solemnidad de la Capilla Mayor, cada rincón ofrece una historia única. No se trata solo de admirar, sino de sentir la ciudad y el peso de su historia.