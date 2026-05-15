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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los ganadores de los patios de la capital y la provincia y el directo del Córdoba CF contra el Albacete abren los titulares de la tarde del viernes

Primer premio Arquitectura antigua: Guzmanas, 7.

Primer premio Arquitectura antigua: Guzmanas, 7. / Víctor Castro

Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Ya hay ganadores de la presente edición de los Patios de Córdoba. En la recta final de la fiesta, se han proclamado vencedores Guzmanas 7, Barrionuevo 43, San Basilio 44 y San Rafael 7, que han conseguido los primeros premios en las categorías de arquitectura antigua, arquitectura moderna, patio singular y patio conventual. Hasta el domingo, se puede observar la belleza de estos recintos y juzgar el fallo del jurado en persona. Por otra parte, salimos de la capital para conocer también los patios y rincones ganadores del concurso provincial. Los premios principales se han ido este año a Rute, Priego y Belmez. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF se disputará un nuevo partido dentro de unos minutos en casa, en este caso frente al Albacete. El ambiente y las ganas de seguir soñando con el play off ya se respira en los alrededores de El Arcángel. Te contamos, minuto a minuto, los detalles del encuentro, desde las 21.00 horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

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