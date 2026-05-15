La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los ganadores de los patios de la capital y la provincia y el directo del Córdoba CF contra el Albacete abren los titulares de la tarde del viernes
Ya hay ganadores de la presente edición de los Patios de Córdoba. En la recta final de la fiesta, se han proclamado vencedores Guzmanas 7, Barrionuevo 43, San Basilio 44 y San Rafael 7, que han conseguido los primeros premios en las categorías de arquitectura antigua, arquitectura moderna, patio singular y patio conventual. Hasta el domingo, se puede observar la belleza de estos recintos y juzgar el fallo del jurado en persona. Por otra parte, salimos de la capital para conocer también los patios y rincones ganadores del concurso provincial. Los premios principales se han ido este año a Rute, Priego y Belmez. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF se disputará un nuevo partido dentro de unos minutos en casa, en este caso frente al Albacete. El ambiente y las ganas de seguir soñando con el play off ya se respira en los alrededores de El Arcángel. Te contamos, minuto a minuto, los detalles del encuentro, desde las 21.00 horas.
- El jurado ya ha elegido a los mejores Patios de Córdoba: estos son los ganadores en la edición de 2026
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- Sigue el Córdoba CF-Albacete, en directo
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