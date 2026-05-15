Ya hay ganadores de la presente edición de los Patios de Córdoba. En la recta final de la fiesta, se han proclamado vencedores Guzmanas 7, Barrionuevo 43, San Basilio 44 y San Rafael 7, que han conseguido los primeros premios en las categorías de arquitectura antigua, arquitectura moderna, patio singular y patio conventual. Hasta el domingo, se puede observar la belleza de estos recintos y juzgar el fallo del jurado en persona. Por otra parte, salimos de la capital para conocer también los patios y rincones ganadores del concurso provincial. Los premios principales se han ido este año a Rute, Priego y Belmez. Y en otro orden de cosas, el Córdoba CF se disputará un nuevo partido dentro de unos minutos en casa, en este caso frente al Albacete. El ambiente y las ganas de seguir soñando con el play off ya se respira en los alrededores de El Arcángel. Te contamos, minuto a minuto, los detalles del encuentro, desde las 21.00 horas.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

Campo

Salud

Provincia

Toros

Noticias relacionadas

España