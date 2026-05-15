La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
Los ensayos de la UME en Cerro Muriano contra incendios forestales, la previa del partido de esta noche del Córdoba CF contra el Albacete y a aprobación del nuevo PGOU que trae cambios en las nuevas viviendas abren la persiana informativa
Efectivos de la UME de la base de Morón de la Frontera han convertido durante cuatro días los terrenos de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba en un campo de ensayo de incendios forestales, con maniobras pensadas para preparar la campaña de verano y responder ante fuegos cada vez más virulentos. Te contamos como se preparan para la temporada alta. Por otra parte, el Córdoba CF, en su incansable lucha por llegar hasta el 'play off', se disputa hoy un nuevo duelo en El Arcángel contra el Albacete en el que sacará todas sus armas para lograr el sueño. Te lo contamos todo, a partir de las 21.00 horas. Por último, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la modificación de PGOU, un documento que traerá grandes cambios en las normas urbanísticas de la ciudad y por ende en la construcción de nuevas viviendas. Habitaciones, garajes y pasillos más grandes y una planta más en edificios en rehabilitación son algunas de las novedades.
- La UME pone a prueba en la base de Cerro Muriano en Córdoba su respuesta ante incendios cada vez más virulentos
- El Córdoba CF recibe al Albacete con la intención de prolongar la racha para alimentar el sueño del ‘play off’
- Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: sale adelante una modificación clave para las viviendas del futuro
Además, destacamos estas otras noticias:
Elecciones andaluzas
- Juanma Moreno pide a los jóvenes liderar la "gran transformación" en Andalucía y promete invertir el 1% del PIB en universidades
- Maíllo carga contra Moreno en Córdoba y avisa: «Andalucía necesita un presidente empático, decente y que no mienta»
- El PSOE de Andalucía pide a la Fiscalía que investigue la campaña de carteles 'fake' contra sus candidaturas
- Santiago Abascal carga en Priego contra Juanma Moreno por apoyar la regularización de inmigrantes
- Elecciones en Andalucía: dependencia y vulnerabilidad, el gran desafío social
Córdoba ciudad
- La Justicia rehabilita 79 años después al veterinario cordobés Rafael Castejón al declarar que no fue masón
- Patios fuera de concurso, once ejemplos de lo que 'no' es una casa popular de Córdoba
Cultura
- Andrea D. Morales, escritora: "En la historia parece que solo pueden existir dos tipos de mujeres, o la santa o la Salomé"
Cofradías
Salud
- Antonio Arenas, jefe de estudios: "El hospital Reina Sofía de Córdoba es referente en Andalucía y España para los futuros residentes"
Provincia
Fútbol
España
- Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
- Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
- Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
- Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
- Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
- Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
- Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
- Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital