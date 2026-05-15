Efectivos de la UME de la base de Morón de la Frontera han convertido durante cuatro días los terrenos de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba en un campo de ensayo de incendios forestales, con maniobras pensadas para preparar la campaña de verano y responder ante fuegos cada vez más virulentos. Te contamos como se preparan para la temporada alta. Por otra parte, el Córdoba CF, en su incansable lucha por llegar hasta el 'play off', se disputa hoy un nuevo duelo en El Arcángel contra el Albacete en el que sacará todas sus armas para lograr el sueño. Te lo contamos todo, a partir de las 21.00 horas. Por último, el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la modificación de PGOU, un documento que traerá grandes cambios en las normas urbanísticas de la ciudad y por ende en la construcción de nuevas viviendas. Habitaciones, garajes y pasillos más grandes y una planta más en edificios en rehabilitación son algunas de las novedades.

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