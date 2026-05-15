El PSOE de Córdoba apela a la movilización y pide "el voto útil de la izquierda" como alternativa al PP

El PSOE de Córdoba ha aprovechado este último día de campaña electoral andaluza para reivindicar la movilización del electorado progresista y el "voto útil de la izquierda", así como volver a denunciar el deterioro de los servicios públicos en Andalucía, especialmente de la sanidad. Lo ha hecho en el barrio de La Fuensanta, en un acto en el que han participado la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quienes han aprovechado para dar un paseo por el barrio y pedir por última vez el voto de los cordobeses.

Crespín ha defendido que los socialistas han desarrollado una campaña "desde la cercanía, la humildad y la verdad", basada en el "juego limpio" y enfocada en "convencer" a la ciudadanía de la situación actual de Andalucía. La dirigente socialista ha asegurado que la comunidad "lidera el número de seguros privados sanitarios, la mortalidad por cáncer y el menor gasto por habitante en sanidad pública".

Durante su intervención, ha sostenido que "sin lo público" la clase trabajadora y media "no puede vivir con dignidad" y ha enumerado ejemplos como tener que pedir préstamos para estudiar, contratar seguros médicos privados o pagar asistencia pediátrica y cuidados para dependientes. "La mayoría social de Andalucía vive peor que hace ocho años", ha afirmado.

Luis Planas y Rafi Crespín recorren el barrio llamando al voto. / AJ González

Crespín ha realizado, además, un llamamiento directo a los indecisos y ha pedido concentrar "el voto útil de izquierdas" en el PSOE como alternativa al Partido Popular.

Por su parte, el ministro socialista, que ha asegurado percibir "muy buen ambiente" durante la campaña, ha expresado su deseo de que la jornada electoral registre una alta participación, al considerar que se trata de unos comicios "muy importantes para el futuro de Andalucía".

El dirigente ha defendido que en los últimos ocho años se han deteriorado servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, y ha planteado las elecciones como "una gran oportunidad" para recuperar "la senda de progreso". También ha reivindicado el papel histórico del socialismo en la transformación de Andalucía, tanto en el ámbito urbano como rural, y ha criticado la ausencia de propuestas de futuro por parte de Juanma Moreno y del PP.

Finalmente, ha mostrado su confianza en que "la mayoría de los andaluces respalde a María Jesús Montero como futura presidenta de la Junta de Andalucía".

La jornada de cierre de campaña del PSOE de Córdoba ha estado marcada por una intensa agenda de actos y comparecencias públicas en toda la provincia, con especial protagonismo de las reivindicaciones en defensa de la sanidad pública. Desde primera hora de la mañana se han desarrollado acciones informativas y atenciones a medios en hospitales y centros sanitarios de Córdoba, Cabra, Montilla, Pozoblanco, Palma del Río, Puente Genil y Peñarroya-Pueblonuevo.

El ministro Luis Planas atiende a los medios. / AJ González

Además, candidatos y dirigentes socialistas participan hoy en ruedas de prensa y encuentros públicos en municipios como El Viso, El Carpio, Aguilar o Torrecampo. La jornada culminará esta tarde con distintos actos públicos en Ochavillo del Río y Cabra, antes del gran acto de cierre de campaña previsto a las 20.00 horas en la plaza de la iglesia de Villarrubia, en Córdoba, con las intervenciones del ministro Luis Planas, la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y la cabeza de lista socialista por Córdoba para las elecciones andaluzas del 17-M, Silvia Mellado.