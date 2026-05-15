Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba

Un hombre de 50 años ha perdido la vida esta madrugada en Córdoba tras salirse con su coche de la carretera.

El 112 recibió un aviso a las 5.30 horas en el que se informaba de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado en la cuneta en el kilómetro 418 de la A-4, sentido Córdoba. La sala del servicio de emergencias activó inmediatamente a los Bomberos, al 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.

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Los servicios médicos desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del varón.