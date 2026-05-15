Sucesos
Muere un hombre de 50 años tras salirse de la A-4 en Córdoba
Los servicios médicos desplazados no pudieron hacer nada para salvarle la vida
Un hombre de 50 años ha perdido la vida esta madrugada en Córdoba tras salirse con su coche de la carretera.
El 112 recibió un aviso a las 5.30 horas en el que se informaba de la salida de vía de un turismo que había quedado volcado en la cuneta en el kilómetro 418 de la A-4, sentido Córdoba. La sala del servicio de emergencias activó inmediatamente a los Bomberos, al 061, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras.
Los servicios médicos desplazados al lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del varón.
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