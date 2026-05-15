Investigación judicial
La Junta ultima el contrato para la aplicación informática con la que descifrar las cajas negras de Adamuz
La Consejería de Justicia trabaja en la contratación de una empresa para descargar y elaborar un informe con el contenido de las cajas negras de los dos trenes que colisionaron en Córdoba
EFE
La Junta de Andalucía está ultimando un contrato para dar respuesta al oficio de la juez de Montoro (Córdoba) en el que le ha pedido una aplicación informática que descifre las cajas negras de los dos trenes que colisionaron en Adamuz (Córdoba), accidente que provocó 46 fallecidos.
Fuentes de la Consejería de Justicia han explicado a Efe que la Administración autonómica ha contactado con la juez para dar respuesta a esta solicitud y están ultimando un contrato para que una empresa descargue la información.
Informe con el contenido
Con esa información elaborará un informe con el contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados, un Iryo y un Alvia.
El oficio de la juez ha sido dirigido a la Secretaría General de Infraestructuras Judiciales y Digitalización de la Consejería de Justicia que es la administración prestacional en materia de justicia.
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