José María Bellido, en el cierre de campaña del PP en Córdoba: "No nos confiemos, no está nada hecho"

El Partido Popular ha advertido a los cordobeses de que no está todo hecho en estas elecciones andaluzas y que el domingo 17 de mayo hay que ir a votar. "No nos confiemos, no está nada hecho", ha dicho el alcalde de Córdoba y miembro de la candidatura popular, José María Bellido, en el cierre de campaña en Las Tendillas. Los populares han querido lanzar este viernes un mensaje confianza y alegría, pero también un aviso a navegantes: "Nos jugamos seguir en la senda de la estabilidad", ha advertido a su vez el presidente del partido en Córdoba, Adolfo Molina.

Adolfo Molina, en el cierre de campaña del Partido Popular. / Manuel Murillo / COR

El hasta ahora delegado del Gobierno andaluz en Córdoba ha repasado el trabajo del PP en estos 15 días de campaña electoral marcada por "la ilusión, la moderación y la sensatez", sin insultos y con propuestas. "El PP es el partido de Córdoba y los cordobeses", ha añadido Molina.

El dirigente popular ha agradecido a los suyos el esfuerzo de estos días y a los socialistas que hoy mismo hayan ofrecido sus ruedas de prensa a las puertas de hospitales y centros de salud de la provincia: "Gracias por poner el foco en los avances del PP en infraestructuras sanitarias", ha dicho citando la apertura del hospital Materno-Infantil o la ampliación del hospital de Montilla, al tiempo que ha lamentado que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, no haya pisado la provincia en toda la campaña.

José María Bellido, en el cierre de campaña del Partido Popular. / Manuel Murillo / COR

El escaño que baila en Córdoba

Por su parte, José María Bellido también ha calificado la campaña del PP como "honesta, limpia, transparente y centrada en propuestas para Andalucía", una región que, según el alcalde, se ha transformado de la mano de Juanma Moreno. En este sentido, ha pedido el voto al PP para "no volver atrás", a un pasado "de Eres y corrupción", pero también para no alejarse "de la senda de la moderación". En este sentido, Bellido ha vuelto a señalar la importancia de Córdoba para alcanzar la mayoría con los 55 diputados: "Nos jugamos en esos pocos diputados seguir en la senda de la vía andaluza o que se interrumpa".

Adolfo Molina, en el cierre de campaña del Partido Popular. / Manuel Murillo / COR

Resumen general

El PP ha tratado Córdoba como una provincia clave de la campaña andaluza, no solo por la presencia reiterada de Juanma Moreno, sino porque en 2022 el partido logró aquí uno de sus mejores resultados: 172.811 votos, el 44,7% y 7 de los 12 diputados en juego, casi el doble que el PSOE. Ese séptimo escaño es una de las piezas a conservar en 2026, con encuestas que sitúan al PP en Córdoba entre 6 y 7 diputados.

La estrategia popular en Córdoba ha combinado tres planos: gestión y estabilidad, con Antonio Repullo como cabeza de lista; presencia muy personal del líder andaluz, en fiestas, calles y actos de proximidad; y propuestas de vivienda, infraestructuras, FP, Base Logística, medio ambiente y mundo rural.

Actos públicos y presencia de Juanma Moreno

Moreno ha tenido una presencia muy intensa en la provincia. Tras arrancar campaña en Sevilla, sus primeras paradas fueron Palma del Río, Córdoba capital y Lucena, todas gobernadas por el PP. En Palma participó en una carrera popular; en Córdoba recorrió el Cinturón Verde, visitó las Cruces de Mayo y acudió a una concentración contra el acoso escolar; y en Lucena participó en actos de las Fiestas Aracelitanas.

Juanma Moreno hace campaña en las Cruces de Mayo de Córdoba / A. J. González

En el último tramo, Moreno volvió a Córdoba para un acto con jóvenes sobre universidad, FP y empleo, y antes recuperó en Los Pedroches la foto simbólica con la vaca talismán, esta vez con Blanca, nieta de Fadie. La escena sirvió al PP para hablar de ganadería, mujer rural, relevo generacional y agua.

Mensaje político de campaña

El PP ha insistido en la idea de “estabilidad” y en gobernar sin “manos atadas”. Moreno ha repetido que quiere gobernar en solitario y que no quiere depender de Vox: “No quiero tener ningún tipo de ataduras ni de condicionantes con Vox”, ha dicho estos días. En Córdoba, ese mensaje tiene una lectura electoral directa: mantener el resultado de 2022, conservar el séptimo diputado si es posible y evitar que Vox condicione la investidura. El marco discursivo ha sido claro: voto al PP como voto útil para un gobierno fuerte, frente a “líos”, “bloqueos” o dependencia parlamentaria.