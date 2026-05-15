Isabel Ambrosio denuncia a la Policía los carteles 'fake' con su imagen en Córdoba y apunta la presunta implicación de un vehículo del Ayuntamiento

La exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha denunciado por un posible delito electoral la aparición en Córdoba de carteles de propaganda negra con su imagen después de que la Junta Electoral de Zona de Córdoba, donde había acudido antes, haya dictaminado que no es competente para investigar estos hechos por la falta de identificación del autor o autores de los mismos y las diligencias de investigación exigidas por la denunciante. Ayer, el PSOE-A pidió también a la Fiscalía que investigase lo ocurrido ya que la campaña se ha repetido en ciudades como Sevilla, Huelva, Cádiz y Jaén.

Lo novedoso, además, es que la exalcaldesa de Córdoba ha incluido en esa denuncia el testimonio de un presunto testigo, que se habría puesto en contacto con el PSOE para contar que vio cómo un hombre pegaba algunos de los polémicos carteles en la zona del Tablero y se marchaba del lugar de los hechos en "un vehículo con una identificación del Ayuntamiento de Córdoba".

Según ha adelantado Radio Córdoba y confirmado Diario CÓRDOBA, la denuncia interpuesta en el juzgado de guardia incluye el relato de este hombre, que no está afiliado al PSOE ni es simpatizante según han especificado fuentes cercanas a Ambrosio, que iba paseando sobre las 9 de la noche del pasado martes cerca de la zona del Tablero. "El hombre se ha puesto en contacto con nosotros a través de un amigo de un amigo, después de ver en la prensa el tema de los carteles", han contado estas fuentes cercanas a la denunciante a este medio. Según su relato el testigo, que "estaría dispuesto a repetir delante del juez", vio cómo un hombre pegaba los carteles "con gran habilidad" y "al toparse de cara" con el testigo se montó en un vehículo "con una identificación del Ayuntamiento de Córdoba".

Carteles 'fake' de Isabel Ambrosio, en la calle San Pablo de Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Querellarse contra Ambrosio

En el gobierno municipal y en la recta final de campaña, la noticia ha sido recibida entre la sorpresa y la sonrisa, y en parte ofendidos porque se les presuponga o maldad o estulticia. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha declarado que los hechos denunciados por Ambrosio son "una vinculación absolutamente infundada que no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo no tiene nada de cabeza, puesto que es un disparate y a nadie se le ocurre que eso pueda tener ningún viso de realidad". Además, Torrico ha asegurado que ante "tamaño despropósito", desde el Ayuntamiento emprenderán acciones legales "reclamándole la responsabilidad a la señora Ambrosio por el contenido de esa denuncia, puesto que no tiene absolutamente ningún sostén en la realidad, ningún fundamento y es un absoluto disparate".

Solicitud de investigación de Hurtado

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, también ha registrado una solicitud de investigación interna y la preservación de imágenes de videovigilancia por presuntos hechos constitutivos de un presunto delito electoral a raíz de la aparición en Córdoba de carteles de propaganda negra con la imagen de la socialista Isabel Ambrosio.

En los carteles denunciados aparece la imagen en blanco y negro de Isabel Ambrosio y un mensaje en el que puede leerse: "Sin Ambrosio no vamos". Por debajo, y con un fondo rojo aparecen las fotografías de las candidatas socialistas a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la número 1 por Córdoba del PSOE y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y junto a ellas la frase: "Que te voten en Fuenteovejuna" (con falta de ortografía incluida, si es que se refieren al municipio cordobés de donde es la cabeza de cartel).