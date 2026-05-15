Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 15 de mayo de 2026

Musical

‘El fantasma de la ópera’

Inspirada en la novela homónima de Gaston Leroux de 1910, la obra de Andrew Lloyd Webber narra la historia de un misterioso enmascarado que acecha bajo la Ópera de París. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar su extraordinario talento, empleando todos los tortuosos métodos a su alcance. El Gran Teatro se transformará por completo en la majestuosa y enigmática Ópera de París, donde cada rincón esconde secretos, deseo y una historia que ha cautivado al mundo. Localidades de 26 a 75 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro de Córdoba. Gran Capitán, 3. 20.00 horas.

Música

Concierto de Mago de Oz e Hijos del hambre

Mägo de Oz, una de las bandas más legendarias del rock y heavy metal en español, llega a Córdoba con su nueva gira Malicia, La Noche de las Brujas, un espectáculo que despliega su faceta más épica, oscura y teatral. Abrirá la noche Hijos del Hambre, grupo cordobés con una sólida trayectoria y fuerte personalidad sonora, encargado de calentar motores para una velada de primer nivel. Una cita imprescindible para los amantes del rock y el metal en uno de los recintos más emblemáticos de Andalucía. Localidades: de 25 a 35 euros.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Menéndez Pidal, 1. 21.00 horas.

Música

Concierto de la Orquesta y Coro de la Catedral

Dentro del ciclo Primavera en las Iglesias Fernandinas tendrá lugar la actuación de la Orquesta y Coro del Catedral intepretando en esta ocasión ‘In Aere (viento metal)’. La entrada es libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Iglesia de Santa Marina. Plaza Santa Marina. 21.15 horas.

Festival de los Patios

Espectáculo de baile flamenco

Cristina Carrasco presenta su espectáculo ‘La voz en mi piel’, acompañada de Rafael Montilla ‘El Chaparro’ a la guitarra; Rafael de Chaparro, percusión; Ana Rosa Dávila, violín; Juan A. Sánchez, piano, y Miriam Montes, Juan Ángel Tirado y Aarón Barrulí, voz.

CÓRDOBA. Puerta del Puente. 22.00 horas.

Música

Concierto de Bonier & Juan Valera

La velada contará con la actuación de Juan Valera, músico, compositor y multiinstrumentista de la música independiente y Bonier, banda de pop-rock alternativo formada por los hermanos Manu y Salva Bonier.

CÓRDOBA. Sala Impala 2. Avda. de Chinales, 64. 21.00 horas.

Exposición y música

Actividades entorno al día Internacional de los Museos

A las 18.30, habrá una visita guiada por Cecilia Bengolea a su exposición ‘El ruido que habita’, y a las 19.30 horas, tendrá lugar la actuación musical de Enrique del Castillo entorno a la muesta ‘Metal del verano’, de Chistian Lagata. Acceso libre hasta completar aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. C3A. Carmen Olmedo Checa, s/n. 18.00 y 19.30 horas.

Concierto

Música de cámara con obras de jóvenes compositores

Concierto de música de cámara dedicado al repertorio para viento madera y viento metal, en una cita que unirá creacion musical contemporánea y literatura. El programa estará integrado por obras originales de jóvenes compositores emergentes: Pedro Bonillo, Elena Frías, Alejandro Cano, Rodrigo González y José Carlos Solís, cuyas piezas pondrán de relieve la riqueza tímbrica y expresiva de las formaciones camerísticas de viento.