Farmacias de toda España se unen para concienciar sobre salud cardiovascular a partir de una guía hecha en Córdoba

Farmacias de toda España se van a sumar a la campaña de concienciación y prevención de enfermedades cardiovasculares puesta en marcha por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic) y la Fundación Bidafarma a través de la guía divulgativa 'Salud Cardiovascular en la Farmacia'. Una iniciativa pionera que ya se ofrece desde las 405 farmacias comunitarias de la provincia de Córdoba con el objetivo mejorar la educación de la población en el ámbito de la salud cardiovascular y la prevención de este tipo de enfermedades -las de mayor impacto en nuestra sociedad -; y que ahora también se desarrollará desde el resto de las boticas del territorio nacional que quieran difundir esta publicación y sus contenidos sanitarios, según se ha expuesto en la presentación del libro realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

La presentación de dicha publicación, realizada ante más de 100 personas, entre representantes de instituciones públicas, sanitarias, y farmacéuticas, entre otras, contó con la asistencia del presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar; el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Antonio Mingorance; la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García; el presidente de la Fundación Bidafarma, Leandro Martínez; el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño; el director científico del Imibic, Pablo Pérez, y el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Manuel Martínez del Peral, entre otros.

Rafael Casaño, Pablo Pérez y Beatriz Montes, durante la presentación. / CÓRDOBA

La presentación incluyó una conferencia de la cardióloga Lina Badimón

Asimismo, el acto contó con la participación de la doctora Lina Badimón Maestro, cardióloga referente mundial en este campo sanitario y directora científica de la Fundación de Investigación Cardiovascular para la Promoción de la Salud y la Innovación (Barcelona), quien firma precisamente el prólogo de la publicación junto al doctor Valentín Fuster, presidente del Mount Sinai Valentin Fuster Heart Center del hospital Mount Sinai de Nueva York y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (Madrid).

La doctora Badimón Maestro intervino con una conferencia en la que expuso la dimensión e impacto de las patologías cardiovasculares en España y el mundo, y la necesidad de desarrollar acciones conjuntas para lograr una mejor prevención, abordaje y tratamiento de este tipo de patologías, a través de la colaboración entre los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, y el esfuerzo de las instituciones públicas.

Intervención de la cardióloga Lina Badimón. / CÓRDOBA

Importancia de la capacidad de difundir de las farmacias

Además, puso en valor la capacidad de las farmacias para acercar información rigurosa y útil a los ciudadanos desde un espacio sanitario cercano y de confianza, visitado cada día por miles de personas. Durante el acto se destacó que el fin de la publicación 'Salud Cardiovascular en la Farmacia' es que sea una guía informativa para los pacientes y la población en general, pero también una herramienta práctica para las farmacias y los farmacéuticos de toda España, de manera que contribuya a informar y formar sobre los principales aspectos relacionados con la salud cardiovascular, subrayar la importancia de cuidar nuestra salud en este ámbito, y poner en valor el papel esencial de la farmacia comunitaria como un agente clave en la promoción sanitaria y la prevención de estas patologías.

El libro se centra en informar sobre los riesgos y consecuencias de las enfermedades cardiovasculares, para así prevenirlas y controlar su evolución. Asimismo, ofrece consejos y pautas de recomendación para disfrutar de una buena salud en nuestro sistema cardiovascular, evitar dichas patologías a través de estilos de vida saludable, y cumplir de forma correcta con los tratamientos en el caso de los pacientes ya diagnosticados con este tipo de enfermedades, lo que permite aumentar el grado de adherencia a las terapias y cambiar los comportamientos o conductas de los pacientes o las personas que tienen mayor riesgo de padecerlas.

Público asistente a la presentación de la guía. / CÓRDOBA

El valor de controlar la tensión arterial en la oficina de farmacia

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Rafael Casaño, destacó el importante papel que cumplen las farmacias en cuestiones como la toma de la presión arterial y la detección precoz o seguimiento de la hipertensión o el ictus; e indicó que “las farmacias comunitarias somos un gran aliado para ayudar a concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de cuidar su salud cardiovascular y prevenir estas patologías, por su cercanía, capilaridad y accesibilidad, con una farmacia en cada barrio o municipio pequeño, así como por la capacitación de sus profesionales. Con esta guía, que ya pueden usar todas las farmacias de España, damos un paso en ese camino de la prevención y reducción del impacto de las enfermedades cardiovasculares, que son las más prevalentes en nuestro país y en el mundo en general”.

Tras la presentación institucional, se desarrolló una mesa técnica en la que Pablo Pérez, director científico del Imibic; Beatriz Montes, farmacéutica del Centro de Información del Medicamento (CIM) del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, y Rafael Casaño dieron a conocer los contenidos de la publicación, que ha sido elaborada por diferentes profesionales del ámbito cardiovascular del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y coordinada por Pablo Pérez y Beatriz Montes.

La guía está en formato digital

El libro, que está disponible en formato digital y para descarga, incluye un total de 20 capítulos con contenidos divulgativos que inciden en la importancia de cuidar la salud cardiovascular, informar sobre los principales factores de riesgo y consecuencias de estas enfermedades, para prevenirlas, y consejos y recomendaciones sobre cómo cuidarse y evitarlas a través de estilos de vida sana. Entre estos aspectos destacan los referentes a la evaluación del riesgo cardiovascular, el estilo de vida saludable para prevenir problemas cardiovasculares o los dedicados a algunas de las principales patologías en este campo, como la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la diabetes, la obesidad, el infarto de miocardio, el ictus, o la insuficiencia cardíaca. Además de otras cuestiones no menos importantes como la adherencia al tratamiento cardiovascular, o qué se debe tener en cuenta cuando el farmacéutico dispensa la medicación para estas enfermedades.