Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 15 de mayo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 16 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:
Teresa Moreno Segovia
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael
Antonia Navarro Zamora
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta
Paulino Alonso Martín
La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta
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