Los fallecidos en Córdoba el viernes 15 de mayo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 16 de mayo, están previstas las siguientes inhumaciones:

Teresa Moreno Segovia

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de San Rafael

Antonia Navarro Zamora

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de La Fuensanta

Paulino Alonso Martín

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de La Fuensanta