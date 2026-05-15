Cruz Roja Córdoba reivindica con 4.000 claveles la igualdad de oportunidades laborales

Cruz Roja ha celebrado en Córdoba la séptima edición de la campaña Clavel por la Igualdad, una iniciativa impulsada dentro de su Plan de Empleo para reivindicar la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y sensibilizar sobre los prejuicios que todavía afectan especialmente a las mujeres. La acción ha consistido en el reparto de miles de claveles y plantas por distintos puntos de la ciudad con la colaboración de voluntariado y comercios cordobeses.

Una veintena de personas de la entidad ha recorrido distintas zonas de la ciudad repartiendo 4.000 claveles y visibilizando el compromiso del tejido empresarial cordobés con la igualdad de oportunidades. La iniciativa, que alcanza ya su séptima edición, ha contado además con el apoyo de establecimientos de la ciudad, a los que también se han entregado carteles de la campaña Contrata Sin para hacer visible su adhesión a esta acción de sensibilización. El objetivo de la jornada es llegar a 80 comercios de Córdoba.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz; la responsable del área de Empleo de Cruz Roja en Córdoba, Beatriz García de Consuegra; la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, María Dolores Gálvez; la diputada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera; y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón.

La presidenta provincial de Cruz Roja en Córdoba, Cándida Ruiz, ha destacado la importancia de esta VII edición “para seguir concienciando en el camino por la igualdad”, subrayando además el valor simbólico de esta iniciativa en un mes tan representativo para la ciudad como el mes de mayo.

Un momento del acto de entrega de claveles. / CÓRDOBA

Brecha de género

Por su parte, Beatriz García de Consuegra, responsable del área de Empleo de Cruz Roja en Córdoba, ha explicado que esta acción se enmarca dentro de la campaña Contrata Sin, bajo el lema Sin género de dudas, y ha recordado que “seguimos avanzando, pero continúan existiendo desigualdades”. En este sentido, ha señalado que actualmente persiste una desigualdad salarial cercana al 15% según el género.

García de Consuegra ha destacado también que el Jardín Botánico continúa colaborando con esta actividad mediante la donación de macetas “como símbolo del presente y del futuro, y del compromiso por el que hay que seguir apostando para que el empresariado cordobés sea parte activa de este valor empresarial”. Asimismo, ha señalado que “el clavel que hoy repartimos a 80 comercios de Córdoba quiere ser símbolo de ese compromiso por la igualdad”.

La responsable de Empleo ha puesto además en valor la evolución del trabajo realizado por Cruz Roja junto al tejido empresarial, destacando que durante 2025 se han alcanzado 738 alianzas con empresas, un dato que refleja el avance y la implicación creciente del sector privado para generar oportunidades laborales, especialmente para las mujeres.

De los 4.000 claveles repartidos durante la jornada, 200 han sido donados por el Real Jardín Botánico de Córdoba, dependiente del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental (Imgema), que vuelve a sumarse a esta iniciativa como muestra de apoyo al compromiso social y a la igualdad de oportunidades.

El reparto de flores ha comenzado un año más en el bulevar del Gran Capitán, donde se ha instalado un gran expositor, donde la ciudadanía ha ido colocando mensajes reivindicativos a favor de la igualdad laboral. Desde allí, el voluntariado junto al personal técnico de la entidad ha recorrido diferentes calles de la ciudad animando a los comercios a sumarse a la campaña.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha agradecido “este acto tan cordobés en mayo” para recordar que “es necesario seguir trabajando para que la mujer pueda desarrollar un proyecto de vida y tener más oportunidades”. Asimismo, ha reconocido la labor constante de Cruz Roja “para seguir dando oportunidades en materia de igualdad”, recordando que “todavía estamos lejos de esa igualdad real”. En este sentido, ha señalado que aún existen sectores claramente masculinizados, como la industria, donde las mujeres representan únicamente el 27% del empleo. “Hay que trabajar para conseguir que estas cifras se acerquen a la igualdad y que todos crezcamos sin dejar a nadie atrás”, ha concluido.

Cruz Roja Córdoba reivindica la igualdad en el trabajo con 'Clavel por la Igualdad'. / CÓRDOBA

Desde la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera ha agradecido el trabajo de Cruz Roja, a quienes ha definido como “expertos en dar oportunidades, expertos en saber dónde hay que poner el foco y dónde hay que ayudar”. Aguilera ha insistido en que “nada es suficiente hasta que lleguemos a la igualdad real” y ha mostrado “la mano tendida de la Diputación para llegar donde hace falta”.

Por su parte, la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosario Alarcón, ha destacado que “es una campaña muy importante porque nos jugamos proporcionar trabajo a la mujer; es volver a poner el acento en algo que debería estar ya resuelto”. Asimismo, ha señalado que “el Instituto Andaluz de la Mujer no podía estar hoy en otro lugar que aquí, repartiendo estos claveles”, recordando que cuando las mujeres acceden al empleo “se solucionan muchos problemas también en su entorno familiar”. Por ello, ha reiterado que el IAM “siempre va a acompañar a Cruz Roja en esta campaña”.

Programas de empleo

La campaña está impulsada por Cruz Roja a través de su Plan de Empleo y forma parte de las iniciativas de sensibilización de los proyectos Reto Social Empresarial y Puentes hacia el Empleo. Los principales financiadores de esta actividad son el Fondo Social Europeo, la Diputación de Córdoba y distintos ayuntamientos de la provincia.

Los 4.000 claveles repartidos durante la jornada han sido adquiridos en una floristería de Córdoba creada por Carolina León, una mujer que recibió apoyo y acompañamiento de Cruz Roja para poner en marcha su empresa a través del proyecto Impulsa, reforzando así el compromiso de la organización con el emprendimiento femenino y la generación de oportunidades laborales.

Con el Plan de Empleo, Cruz Roja acompaña a personas en desempleo mediante itinerarios personalizados que incluyen formación, orientación e intermediación con empresas, al tiempo que trabaja junto al tejido empresarial para fomentar un mercado laboral libre de prejuicios y basado en la igualdad de oportunidades.