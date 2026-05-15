El cordobés Rafael de Cabo, referente mundial en envejecimiento, ingresa en la Real Academia de Medicina de Sevilla

La prestigiosa Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (Ramse) ha celebrado el acto de nombramiento como académico correspondiente internacional del cordobés Rafael de Cabo Moreno. Durante el acto, el nuevo académico, nacido en Córdoba en 1968 y referente internacional en envejecimiento y longevidad y jefe de la Rama de Gerontología Traslacional del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA), perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), pronunció la conferencia titulada: «Envejecimiento, gerociencia y longevidad: del conocimiento a la intervención clínica».

Rafael de Cabo Moreno, que estudió Biología en la Universidad de Córdoba, centra su investigación en cómo las intervenciones nutricionales y farmacológicas influyen en los mecanismos biológicos del envejecimiento y en las enfermedades asociadas a la edad, con especial atención a la restricción calórica. Autor o coautor de más de 400 publicaciones científicas (recogidas en revistas de prestigio como 'The New England Journal of Medicine' o 'Nature'), su trabajo ha contribuido de forma destacada al avance de la gerociencia y a la búsqueda de estrategias orientadas a prolongar los años de vida en buena salud.

Rafael de Cabo Moreno, cuarto por la izquierda, junto a representantes de la Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. / CÓRDOBA

Repasa décadas de investigación biomédica sobre envejecimiento

De Cabo Moren abordó en su intervención una de las cuestiones centrales de la medicina contemporánea: por qué envejecemos y hasta qué punto es posible intervenir en ese proceso. La ponencia reunió décadas de investigación biomédica para ofrecer una visión integrada del envejecimiento, con implicaciones directas para la salud pública, la política sanitaria y la práctica clínica.

Durante su conferencia, Rafael de Cabo Moreno situó el envejecimiento de la población como uno de los grandes retos científicos, sanitarios y sociales de nuestro tiempo. En este contexto, recordó que, por primera vez en la historia de nuestra especie, las personas mayores de 65 años superan en número a los niños menores de 5 años.

Así, explicó que España ilustra esta tendencia con especial nitidez: posee una de las esperanzas de vida más altas del mundo, con una media de 84 años, aunque la esperanza de vida en buena salud se sitúa más de dos años por debajo de la media europea.

Familiares de Rafael de Cabo y otros asistentes al acto de su nombramiento como académico internacional. / CÓRDOBA

“Hemos añadido años a la vida, pero no necesariamente vida a esos años”, expuso De Cabo, subrayando que el envejecimiento es la causa subyacente común de las principales enfermedades crónicas".

Reconocido como "un cordobés universal"

Al finalizar la ponencia, Carlos A. Infantes Alcón, presidente de la Ramse, impuso la medalla de académico a Rafael de Cabo Moreno y destacó que, con el nombramiento de este investigador, «la Real Academia de Medicina de Sevilla no solo gana a un científico de prestigio mundial; recupera a un cordobés universal que nunca ha dejado de mirar hacia su tierra». Con la incorporación de Rafael de Cabo, la Ramse cuenta ya con cinco académicos correspondientes internacionales.

Rafael de Cabo recibe la medalla durante su nombramiento. / CÓRDOBA

Curriculum del doctor Rafael de Cabo

Rafael de Cabo Moreno realizó sus estudios de grado y máster en la Universidad de Córdoba (España) y obtuvo su doctorado en el año 2000 en el Departamento de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos). Posteriormente, se incorporó como investigador posdoctoral al Laboratorio de Neurociencias del NIA en Baltimore, Maryland. En 2004 fue nombrado investigador en período probatorio en el Laboratorio de Gerontología Experimental. En la actualidad desempeña las funciones de investigador principal y director de la rama de Gerontología Traslacional. Posee numerosos reconocimientos de valía internacional.