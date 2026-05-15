El Colegio de Enfermería de Córdoba ofrece un curso 'on line' gratuito para la planificación sanitaria de viajes

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba lanza un nuevo curso 'on line' gratuito dirigido a la ciudadanía con el objetivo de mejorar la planificación sanitaria de los viajes y prevenir riesgos para la salud antes, durante y después de los desplazamientos. Esta formación estará basada en contenidos audiovisuales, y tras la superación de un ‘serious game’, el alumno o la alumna obtendrá un certificado de superación emitido por el Colegio de Enfermería de Córdoba.

Viajar es una experiencia enriquecedora, pero también implica una serie de riesgos sanitarios que, en muchos casos, pueden prevenirse con una adecuada planificación. Preparar correctamente un botiquín, conocer las recomendaciones sanitarias del destino o saber cómo actuar ante determinadas situaciones puede marcar la diferencia entre unas vacaciones tranquilas o una experiencia complicada.

Uno de los aspectos clave es la preparación previa al viaje. Informarse sobre las condiciones sanitarias del destino, revisar el estado de salud propio y de los acompañantes, así como conocer las vacunas recomendadas o necesarias, permite anticiparse a posibles problemas y reducir riesgos.

Actividad 'Pregunta a Tu Enfermera' organizada esta semana por el Colegio de Enfermería de Córdoba. / CÓRDOBA

Aprender a elaborar un botiquín es importante cuando se viaja

La formación también aborda cuestiones prácticas como la elaboración de un botiquín de viaje realmente útil, centrado en los elementos que se utilizan con mayor frecuencia, así como la prevención de problemas habituales como la trombosis en vuelos largos, la ingesta de alimentos o agua en condiciones no seguras o las picaduras de insectos, especialmente en zonas con enfermedades transmitidas por mosquitos.

Además, se profundiza en cómo actuar ante situaciones concretas durante el viaje, como el contacto con animales, así como en las recomendaciones específicas para grupos con necesidades particulares, como niños, personas mayores o viajeros con enfermedades crónicas.

Viajeros con maletas. / CÓRDOBA

Todas las personas interesadas en realizar esta formación on line, que se impartirá a través de la plataforma SalusLife entre el 20 de mayo y el 20 de junio de 2026, deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://www.saluslife.app/cordoba. Este curso está dirigido a todas las personas mayores de 18 años. Las personas de entre 14 y 18 años podrán inscribirse con el consentimiento de sus padres o tutores.

La formación se realizará 100% on line a través un campus virtual. Con el objetivo de aprender de forma lúdica, el curso permite la posibilidad de que el alumno afiance los conocimientos adquiridos jugando a un 'serious game'. Tras la realización de esta prueba obtendrá un certificado de superación del curso.