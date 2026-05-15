La alumna del colegio de El Encinar Mabel Ventoso gana en Córdoba el concurso Carta a un Militar Español

Una carta escrita desde Córdoba ha logrado destacar entre un centenar de trabajos escolares llegados de toda la provincia. La alumna Mabel Ventoso Rodríguez, del Colegio El Encinar de Córdoba, ha sido elegida ganadora provincial de la 13ª edición del concurso literario Carta a un Militar Español, una iniciativa que organiza cada año el Ministerio de Defensa.

Según ha informado la Subdelegación de Defensa en Córdoba en una nota, el jurado provincial ha emitido su fallo tras valorar las cartas presentadas por estudiantes de ocho colegios de la provincia. En esta edición, el certamen se ha centrado en el tema Plus Ultra, la audacia que cruza horizontes, una propuesta vinculada al espíritu de superación, la vocación de servicio y la capacidad de mirar más allá de los propios límites.

Un centenar de cartas de escolares cordobeses

El concurso ha contado en Córdoba con la participación de alrededor de 100 cartas, en las que los alumnos han reflexionado sobre el papel de las Fuerzas Armadas, su historia y los valores asociados al servicio público.

El jurado provincial ha estado formado por representantes de la Subdelegación de Defensa en Córdoba, la Real Academia de Córdoba y la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia.

La carta ganadora, redactada por Mabel Ventoso Rodríguez, representará el reconocimiento provincial dentro de un certamen que busca acercar a los jóvenes al conocimiento de la labor que realizan los militares españoles.

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Acercar las Fuerzas Armadas a los jóvenes

Desde la Subdelegación de Defensa han destacado que este reconocimiento contribuye a impulsar “el acercamiento entre las Fuerzas Armadas y nuestros jóvenes estudiantes, así como con la sociedad cordobesa en general”, además de poner en valor la labor desarrollada por los militares.