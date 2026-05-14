Otro videoclip de la campaña andaluza: Por Andalucía le canta 'La perla' a Juanma Moreno con los cribados de mama

Primero fue Juanma Moreno con su Kilómetro Sur. El candidato del PP a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía jugó al despiste y terminó desvelando el videoclip del himno electoral que suena de forma machacona en todos sus actos públicos. Luego, fue el candidato de Adelante Andalucía, Jose Ignacio García, que parodió al dirigente popular y colgó en redes su versión infantil del Himno de Andalucía. Ahora han sido las mujeres de Izquierda Unida, partido que concurre a las urnas bajo la marca de Por Andalucía, a las que le ha dado por dar el cante. Y nada menos que versioneando a la mismísima Rosalía.

De 'La perla' al Perlita

En redes sociales, IU anima a escuchar su versión de la canción de Rosalía, en la que dicen cuentan "una verdad muy simple, que los recortes también dejan secuelas". "Mientras Moreno Bonilla canta las maravillas de su gestión, hay mujeres perdiendo un pecho por retrasos en los cribados y en las pruebas médicas. Esa es la Andalucía real que intentan tapar", denuncian.

Así, con una particular versión del éxito La perla, de Rosalía, las mujeres de IU dedican a Juanma Moreno El Perlita, "ladrón de paz, suavón, un maquinón, que gasta el dinero de todas en la Quirón". En este tema, la confluencia de izquierdas critica la gestión sanitaria del Gobierno andaluz, y en particular, de la crisis de los cribados de mama. "La decepción total, rompe-pezones regional, un terrorista en sanidad, el mayor desastre mundial. Es un perlita, nadie se fía. Es un perlita, uno de mucho cuidao".