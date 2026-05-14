El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la modificación de PGOU, un documento que traerá grandes cambios en las normas urbanísticas de la ciudad y por ende en la construcción de nuevas viviendas. Habitaciones, garajes y pasillos más grandes y una planta más en edificios en rehabilitación son algunas de las novedades. Por otra parte, el presidente de la Junta y candidato a la reelección en las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha visitado Añora para encomendarse a Blanca, la nieta de la vaca talismán que "lo aupó" a las victorias de 2018 y 2022. El presidente ha pedido así el voto en Los Pedroches mostrando su apoyo al sector ganadero. Y en otro orden de cosas, un caso curioso. La Justicia ha rehabilitado, 79 años después, al veterinario y humanista cordobés Rafael Castejón, declarando que "no es cierto que hubiera pertenecido a la Masonería". Su nieto y abogado Carlos Castejón ha sido el impulsor de esta resolución, pionera en Córdoba.

Además, destacamos estas otras noticias:

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

Provincia

Córdoba CF

Toros

Noticias relacionadas

España