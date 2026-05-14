La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La aprobación del nuevo PGOU que trae cambios en las nuevas viviendas, la visita de Juanma Moreno a Añora para encomendarse a una 'vaca talismán' y la rehabilitación de la Justicia al veterinario Rafael Castejón 79 años después centran la crónica vespertina
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado la modificación de PGOU, un documento que traerá grandes cambios en las normas urbanísticas de la ciudad y por ende en la construcción de nuevas viviendas. Habitaciones, garajes y pasillos más grandes y una planta más en edificios en rehabilitación son algunas de las novedades. Por otra parte, el presidente de la Junta y candidato a la reelección en las elecciones andaluzas, Juanma Moreno, ha visitado Añora para encomendarse a Blanca, la nieta de la vaca talismán que "lo aupó" a las victorias de 2018 y 2022. El presidente ha pedido así el voto en Los Pedroches mostrando su apoyo al sector ganadero. Y en otro orden de cosas, un caso curioso. La Justicia ha rehabilitado, 79 años después, al veterinario y humanista cordobés Rafael Castejón, declarando que "no es cierto que hubiera pertenecido a la Masonería". Su nieto y abogado Carlos Castejón ha sido el impulsor de esta resolución, pionera en Córdoba.
- Córdoba tendrá nuevas normas urbanísticas: sale adelante una modificación clave para las viviendas del futuro
- El PP de Juanma Moreno se encomienda a Blanca, nieta de la vaca Fadie, para lograr la mayoría absoluta
- La Justicia rehabilita 79 años después al veterinario cordobés Rafael Castejón al declarar que no fue masón
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