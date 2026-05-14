La actualidad del viernes 14 de mayo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La subida de los precios de los pisos de estudiantes, las previsiones de ocupación el segundo fin de semana de Patios y la denuncia de Ambrosio a los carteles 'fake' con su cara abren la crónica del día
Los precios de los pisos de estudiantes cada vez son más altos y esta tendencia, aparte de la evolución obvia del mercado, se debe a la falta de habitaciones en alquiler así como al aumento de la demanda de este tipo de residencia, también para no estudiantes. Por otra parte, la Fiesta de los Patios llega a su fin este domingo en un fin de semana que coincide con el puente de San Isidro en Madrid, por lo que se espera el lleno de hoteles en los próximos días por la llegada de visitantes de la capital. Por último, la exalcaldesa socialista Isabel Ambrosio ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Córdoba la aparición de unos carteles electorales fake en la recta final de la campaña electoral de Andalucía en los que aparece su imagen junto a las imágenes de Montero y la candidata del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado con los mensajes: "Sin Ambrosio no vamos" y "Que te voten en Fuenteovejuna". Se desconoce la autoría de esta cartelería que ha aparecido igualmente en otras provincias andaluzas con otros rostros del partido.
- Poca oferta y precios al alza, así está el alquiler de habitaciones para estudiantes en Córdoba
- La Fiesta de los Patios de Córdoba llenará hoteles y viviendas turísticas en la recta final, que coincidirá con el puente de San Isidro
- Ambrosio denuncia los carteles electorales 'fake' del PSOE ante la Junta Electoral de Córdoba y exige que se investiguen las grabaciones de videovigilancia y tráfico
Además, destacamos estas otras noticias:
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