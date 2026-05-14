Los precios de los pisos de estudiantes cada vez son más altos y esta tendencia, aparte de la evolución obvia del mercado, se debe a la falta de habitaciones en alquiler así como al aumento de la demanda de este tipo de residencia, también para no estudiantes. Por otra parte, la Fiesta de los Patios llega a su fin este domingo en un fin de semana que coincide con el puente de San Isidro en Madrid, por lo que se espera el lleno de hoteles en los próximos días por la llegada de visitantes de la capital. Por último, la exalcaldesa socialista Isabel Ambrosio ha denunciado ante la Junta Electoral de Zona de Córdoba la aparición de unos carteles electorales fake en la recta final de la campaña electoral de Andalucía en los que aparece su imagen junto a las imágenes de Montero y la candidata del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado con los mensajes: "Sin Ambrosio no vamos" y "Que te voten en Fuenteovejuna". Se desconoce la autoría de esta cartelería que ha aparecido igualmente en otras provincias andaluzas con otros rostros del partido.

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