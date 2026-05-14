Trabajadores de Sadeco irrumpen en el Pleno de Córdoba: "Nos come la basura por vuestra cara dura"

Los trabajadores de Sadeco han irrumpido este jueves en el pleno ordinario del mes de mayo en el Ayuntamiento de Córdoba para protestar por la situación de la empresa, con pancartas sobre que "hay más gerentes que camiones", "nos come la basura por vuestra cara dura" y "la mala gestión también se paga con nuestros impuestos". Los trabajadores, además, se concentrarán a las puertas del Consistorio denunciar la falta de negociación y el deterioro del parque de vehículos.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha afirmado que la situación de la empresa "es una preocupación para la ciudad" pues Córdoba tiene cada día más zonas de desarrollo en Poniente, lo que requiere más personal. Además, ha criticado que "el gobierno municipal dedica la ciudad al pan y circo, con eventos durante todo el año, pero eso también exige más limpieza", una situación que considera que debería traducirse en más trabajadores y más medios materiales.

Según el PSOE, Sadeco ha perdido un 21% de empleo y cuenta con una flota de camiones obsoleta. De los 16 vehículos de gas solo funcionan seis y hay otros diez en un taller sin ninguna utilidad, ha afirmado. "Los contenedores están saturados y la ciudad está cada día más sucia y ese malestar lo perciben tanto los ciudadanos como los trabajadores".

Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba ha sido duro en criticar que "el alcalde de esta ciudad lleva un mes desaparecido de sus funciones municipales" por la campaña electoral, mientras "los trabajadores de Sadeco afrontan un mes de mayo con una empresa sin material, con maquinaria de la que apenas funciona una parte y con el personal teniendo que descolmatar los contenedores a mano por la falta de camiones de recogida, hasta el punto de que hay más residuos fuera de los contenedores que dentro".

"Contacto permanente"

En este sentido, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que el comité de empresa "mantiene un contacto permanente" con el Ayuntamiento y que "la voluntad del equipo de gobierno es poder dar respuesta a las demandas de los trabajadores en función de las limitaciones presupuestarias y legales existentes".