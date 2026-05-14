Las residencias de estudiantes de la UCO congelan precios por segundo año consecutivo y ganan atractivo frente al alquiler

Las residencias de estudiantes de la Universidad de Córdoba mantendrán sus precios por segundo año consecutivo de cara al próximo curso. En total, 553 plazas distribuidas en tres centros ofrecen una estabilidad que las convierte en una alternativa cada vez más atractiva para los universitarios ante la escalada del precio del alquiler de habitaciones.

Además, esta continuidad en los precios permite a los estudiantes conocer de antemano el coste del alojamiento y comparar entre distintas opciones según el campus, el tipo de plaza y los servicios incluidos.

La Asunción

En el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción, situado en el Parque Cruz Conde, la habitación individual costará 754 euros al mes y la doble, 722 euros. La fianza es de 400 euros. El centro dispone de 291 plazas y ofrece servicio de comidas, lavandería y sábanas, incluidos en el precio. Estas instalaciones son una opción especialmente popular entre alumnado de Medicina y Enfermería, y también entre estudiantes de la Universidad Loyola.

Acceso al Colegio Mayor La Asunción. / Manuel Murillo

Residencia de Lucano

En la residencia de Lucano, ubicada en el Campus de Rabanales, las tarifas varían en función del tipo de alojamiento (se trata de apartamentos, no de habitaciones).

Las plazas tipo A y B (dormitorio, baño, cocina y salón-comedor) cuestan 248 euros al mes .

(dormitorio, baño, cocina y salón-comedor) cuestan . Las plazas tipo C y D (tres dormitorios, salón-comedor, cocina, aseo y servicio) tienen una mensualidad de 204 euros .

(tres dormitorios, salón-comedor, cocina, aseo y servicio) tienen una mensualidad de . El alojamiento de cuatro dormitorios (con salón-comedor, aseo, trastero, servicio y cocina) sale por 191 euros al mes.

Una estudiante de una residencia de la UCO. / CÓRDOBA

En este caso, la fianza es de 250 euros y se ofertan 226 plazas. El precio incluye agua e internet, mientras que la luz y la lavandería se abonan aparte. No hay servicio de comidas, aunque los apartamentos cuentan con cocina.

Residencia Universitaria de Belmez

Por último, la Residencia Universitaria de Belmez, destinada a estudiantes de la Escuela Politécnica, mantiene un precio de 142 euros mensuales. Ofrece servicios muy similares a los de la residencia de Rabanales y dispone de 36 plazas.

En definitiva, las tres residencias reúnen alternativas con características diferentes, desde habitaciones con servicios de comidas y lavandería incluidos hasta apartamentos con cocina propia y suministros parcialmente cubiertos.