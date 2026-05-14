Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: "La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo"

La Feria de Córdoba 2026 encara su cuenta atrás con una novedad pensada para hacer más llevaderas las horas de calor en el recinto de El Arenal. A menos de una semana para el inicio de la fiesta, el Ayuntamiento ha comenzado la última fase de instalación de los toldos en las calles Guadalquivir y Enmedio, dos de las vías principales de la zona de casetas.

El concejal de Fiestas y Tradiciones del Ayuntamiento de Córdoba ha dado cuenta de la marcha de los trabajos a través de un vídeo difundido en su perfil de Instagram. En la grabación, el edil señala que este jueves se ha iniciado la fase final del montaje de los toldos, “aquellos que nos van a dar la mejor de las sombras en la mejor feria del mundo”.

La Feria de Córdoba 2026 se celebrará del 22 al 30 de mayo.

Más sombra para las casetas de El Arenal

El nuevo entoldado de la Feria de Córdoba cubrirá un total de 7.135 metros cuadrados del recinto ferial. En concreto, la calle Guadalquivir contará con una anchura de 10 metros de sombra, mientras que en la calle Enmedio los toldos alcanzarán los 8 metros de ancho.

Esta actuación se suma a los 158 árboles plantados por el Ayuntamiento de Córdoba el pasado mes de febrero en el recinto de El Arenal, con el objetivo de reforzar las zonas de sombra.

Un contrato de más de 120.000 euros

La empresa encargada de los trabajos es la malagueña Box Carpas XL, adjudicataria del contrato mixto de suministro y servicio de alquiler, montaje y desmontaje de los toldos. El contrato fue adjudicado por 120.860 euros e incluye tanto el alquiler de las lonas y las estructuras como su instalación y posterior retirada.