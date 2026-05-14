El PSOE de Córdoba denuncia un nuevo parón en las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela

El PSOE de Córdoba ha denunciado este jueves un nuevo parón en las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela, una actuación que ya acumulaba retrasos. El portavoz socialista Antonio Hurtado ha asegurado que la intervención vuelve a estar parada y ha cargado contra el alcalde, José María Bellido, al que acusa de estar centrado en la campaña autonómica mientras, según ha afirmado, "le importan nada los problemas de sus vecinos". El Ayuntamiento, sin embargo, asegura que se está trabajando en labores de logística, acopio de materiales y desescombro.

"Otra vez parada la obra de la Viñuela, seis años de calvario para los vecinos", ha criticado Hurtado, en referencia a una intervención largamente demandada desde que la avenida fue peatonalizada en 2020 sin una reurbanización completa.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, rechazan que la obra esté paralizada. Fuentes municipales sostienen que los trabajos continúan y que en estos momentos se están realizando labores de logística, acopio de materiales y desescombro, actuaciones necesarias para continuar con la ejecución de la parte pendiente de la avenida.

Aspecto de las obras este jueves, sin trabajadores. / AJ González

La obra comenzó a finales de septiembre e inicialmente debía haber concluido en marzo. El Ayuntamiento concedió una prórroga a la empresa adjudicataria, Obra Civil Cordobesa S.L., después de que los trabajos se vieran afectados por las lluvias. La intervención, valorada en casi 600.000 euros, busca transformar La Viñuela en una plataforma única, ajardinada y peatonal.

La obra ya sufrió un parón antes de Semana Santa, que provocó quejas vecinales y de comerciantes por la suciedad acumulada, los malos olores, los socavones y la presencia de naranjas sin recoger dentro del espacio vallado. El alcalde reconoció entonces que había facturas pendientes de pago a la empresa adjudicataria, circunstancia que habría influido en la interrupción de los trabajos.

A comienzos de mayo, la obra se retomó con escaso movimiento. Para entonces, ya se habían ejecutado las aceras, los alcorques circulares para el arbolado, además de trabajos de saneamiento, electricidad y alcantarillado. Queda pendiente, sin embargo, toda la zona central de la avenida, donde se concentran los materiales, la maquinaria y buena parte de la intervención definitiva.