La pelea por los restos precipita la recta final de la campaña andaluza este jueves en Córdoba

La pelea por los restos en Córdoba precipita la recta final de la campaña andaluza que toca a su fin. Solo quedan dos días para que los partidos puedan convencer a los votantes de que sus propuestas son las mejores para liderar la Junta de Andalucía los cuatro próximos años. El domingo alrededor de 400 colegios electorales abrirán sus puertas para que 647.576 personas censadas en Córdoba ejerzan su derecho a voto.

Córdoba, escenario decisivo

Córdoba se ha convertido en uno de los escenarios decisivos de la recta final de la campaña de estos comicios andaluces. La provincia aparece en el foco de las estrategias de los partidos porque su reparto de escaños puede resultar determinante para saber si Juanma Moreno consigue revalidar la mayoría absoluta (es decir, si consigue 55 diputados de los 109 que hay en el Parlamento) o si, por el contrario, el PP queda obligado a buscar apoyos tras las urnas.

Juanma visita Añora

En ese contexto se enmarca el regreso de Moreno a Córdoba durante los últimos días de campaña. El candidato popular refuerza su presencia en una provincia que puede ser clave para sus opciones de gobierno en solitario, con el objetivo de movilizar al electorado y consolidar el resultado del PP en un territorio donde cada voto puede tener traducción directa en el último escaño. Los populares aspiran a revalidar los 7 escaños que lograron en 2022, su récord histórico.

Por la tarde, Juanma Moreno tendrá un acto sobre Universidad y FP en Córdoba en el que estará acompañado del director de campaña del PP de Andalucía y candidato del PP de Córdoba, Antonio Repullo, el presidente del Consejo de Alcaldes del partido en Andalucía y miembro de la candidatura, José María Bellido, y el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, en su primera visita a Añora. / CÓRDOBA

Maíllo, mitin en la plaza de la Juventud

La importancia de Córdoba también se refleja en los movimientos de la izquierda. Por Andalucía ha elegido la capital cordobesa para celebrar un acto central de campaña en la plaza de la Juventud, una decisión que subraya el valor simbólico y electoral de la provincia. La coalición busca disputar espacio político en un territorio donde aspira a movilizar voto progresista y condicionar el reparto final de representantes, ligando a la consolidación de Izquierda Unida en Córdoba. Al acto, que dará comienzo a las 19 horas, participará también la ministra Sara Riego y la candidata de Por Andalucía en Córdoba, Rosa Rodríguez.

Antonio Maíllo, lider Por Andalucía, elecciones andaluzas 17 Mayo, Campaña electoral, entrevista / Víctor Castro / COR

Una batalla concentrada en los márgenes

Por todo lo anterior, es evidente que Córdoba no es solo una parada más de campaña, sino una provincia decisiva en el desenlace electoral andaluz. El retorno de Moreno, el acto central de Por Andalucía y el análisis del peso del voto cordobés apuntan a una batalla concentrada en los márgenes: la diferencia entre la mayoría absoluta y dependencia de pactos puede decidirse en unos pocos miles de votos y en el último diputado asignado por la provincia.