Poca oferta y precios al alza, así está el alquiler de habitaciones para estudiantes en Córdoba

El alquiler de habitaciones para estudiantes sigue encareciéndose en Córdoba, aunque a un ritmo diferente al del resto del mercado. Según el último informe de Idealista, el precio ha subido un 8% en el último año, además, las inmobiliarias cordobesas apuntan a que hay "poca oferta" de este tipo de alojamientos, mientras recuerdan que cada vez más perfiles diferentes buscan alquilar habitaciones.

Desde el sector inmobiliario cordobés señalan que el mercado estrictamente universitario ha experimentado una subida continuada, aunque no demasiado fuerte en el último año. Para Ana Moreno, de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), en los pisos de estudiantes “no se observa un incremento importante”, “si acaso un redondeo al alza”. Sí aprecia, en cambio, movimiento en zonas como Santa Rosa o Huerta de la Reina por su cercanía a Sagrado Corazón y la estación de trenes, y porque en Ciudad Jardín y Parque Cruz Conde “no hay pisos”.

Carteles en una inmobiliaria de Córdoba de pisos y vivienda en venta / Víctor Castro / COR

Las inmobiliarias de la capital coinciden con API en que la oferta de pisos para estudiantes va a la baja, mientras que los precios continúan a un alza, ya que la demanda los absorbe. Juan José Nevada, de Inmobiliaria Capitán, cree que hay “mucha demanda para poca oferta” y que cada vez más propietarios optan por otras modalidades, como pisos turísticos, alquiler tradicional o alquiler por habitaciones orientado a trabajadores. “Aunque la demanda se mantenga, la oferta se ha reducido”, sostiene. También señala que hay propietarios que “solo quieren alquilar a estudiantes”, pero advierte de que será en junio cuando realmente se pueda medir el pulso del alquiler de temporada.

En Inmobiliaria Séneca, Miguel Anaya coincide en el diagnóstico de escasez y lo vincula a la “inseguridad jurídica”, además de recordar que alquilar a estudiantes “tiene riesgos añadidos”, tanto por convivencia con vecinos como por el desgaste del mobiliario. Anaya comparte que los precios suben, aunque cree que “se nota menos que en el alquiler convencional”. Tanto él como Nevada sitúan el foco en las mismas zonas: Ciudad Jardín, Parque Cruz Conde y el entorno de facultades y estación, sin que aparezca una “nueva zona” que absorba demanda de forma clara, lo que, en su opinión “limita bastante el mercado”.

Una joven consulta un portal inmobiliario con ofertas de habitaciones en pisos compartidos. / Noemí Caballero

Estos datos contrastan con los de la web Idealista, que tiene una presencia sobre el terreno diferente al de las inmobiliarias cordobesas y un contacto menos cercano con el anunciante. Su portavoz en la provincia, Beñat del Coso, asegura que la oferta se ha disparado un 29% en el último año, lo que ha provocado a su vez un 15% menos de personas interesadas por anuncio. No obstante, sus análisis marcan una subida del 8% en el último año. Para Del Coso, esto está relacionado con el encarecimiento del alquiler de vivienda completa, que empuja a más gente a buscar habitación, y por otro, con el giro de propietarios hacia esta modalidad ante la “sensación de inseguridad” que atribuyen a la Ley de Vivienda. El portavoz coincide con Anaya al recordar que el alquiler por habitaciones también entraña riesgos, como problemas de convivencia o dificultad de completar todas las estancias de un piso.

El perfil cambia

En paralelo, el perfil del inquilino, según Idealista, se ha diversificado. Aunque los estudiantes siguen siendo un grupo clave, Del Coso está de acuerdo con Nevada en que cada vez hay más trabajadores jóvenes, migrantes o personas separadas que recurren a esta fórmula, aunque apunta que “eso de que los pisos compartidos antes eran solo para estudiantes ha sido un mito”, pese a que admite que cada vez estos tienen un menor peso en el alquiler por habitaciones.

Por zonas, si se consulta la web de Idealista, alrededor de un 40% de los pisos en alquiler para estudiantes se sitúan en Ciudad Jardín, donde los precios rondan, de media, entre los 240 y los 300 euros, con opciones puntuales por 220 y otras que alcanzan los 340, dependiendo de características como el número de baños, la ubicación o el estado de la vivienda.