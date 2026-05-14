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El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, llama a los periodistas a distinguir “la voz verdadera de tantos ecos”

Jesús Fernández celebra en Córdoba la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales con un encuentro con profesionales de los medios

El obispo de Córdoba con representantes de los medios de comunicación.

El obispo de Córdoba con representantes de los medios de comunicación. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

En un tiempo marcado por el ruido digital, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ha celebrado un encuentro con periodistas cordobeses con motivo de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el domingo 17 de mayo bajo el lema ‘Custodiar voces y rostros humanos’.

La cita, organizada por el Obispado de Córdoba, comenzó con una misa en la Catedral y continuó con un desayuno en el Palacio Episcopal. Durante el encuentro, el prelado agradeció la labor de los medios, especialmente tras el accidente ferroviario de Adamuz, donde destacó que los periodistas actuaron “con sentido de servicio” y poniendo “en el centro a cada persona”.

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La información como bien social

Inspirado en el mensaje del papa León XIV, Jesús Fernández recordó que la tecnología puede multiplicar voces, pero pidió a los periodistas distinguir “la voz verdadera de tantos ecos”. Además, defendió que la información es un bien social y animó a ejercer una comunicación responsable, humana y comprometida con la vida de Córdoba.

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