El menudeo, en el punto de mira de la Policía: tres detenidos por tráfico de drogas en el Sector Sur, La Fuensanta y el Centro de Córdoba

La Policía Nacional de Córdoba tiene al menudeo de droga en el punto de mira. Los agentes han detenido en los últimos días a tres personas tras ser sorprendidos con distintas sustancias estupefacientes en el Sector Sur, la Fuensanta y el Centro de la ciudad. Todas ellas están acusadas de presuntas autoras de delitos de tráfico de drogas. En las actuaciones se han intervenido cocaína, ketamina, speed, hachís, marihuana, éxtasis y dinero fraccionado.

Las intervenciones se llevaron a cabo del 11 al 13 de mayo en la zona del Sector Sur, en el barrio de la Fuensanta y en el centro de Córdoba, dentro de operativos orientados a prevenir y combatir la venta y el consumo de sustancias estupefacientes en la vía pública y en entornos de ocio, ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa. Dentro de dichas actuaciones se han intervenido cocaína, ketamina, speed, hachís, marihuana, éxtasis y dinero fraccionado.

Cocaína intervenida en el Sector Sur

La primera actuación tuvo lugar en la madrugada del 11 de mayo, cuando agentes que participaban en un dispositivo contra el tráfico de drogas observaron a dos personas en actitud sospechosa en la vía pública, en la zona del Sector Sur.

Al advertir la presencia policial, uno de los individuos arrojó un objeto bajo un vehículo estacionado en las inmediaciones. Tras identificar a ambas personas y recuperar el envoltorio, los agentes comprobaron que contenía tres gramos de cocaína.

El varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y, tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos.

Ketamina, speed, hachís y éxtasis en la Fuensanta

La segunda intervención se produjo en la tarde del 12 de mayo en barrio de la Fuensanta. Los agentes observaron a un individuo que circulaba en patinete y que, al percatarse de la presencia policial, intentó evadirlos mediante una maniobra brusca, ocultándose entre unos setos.

Cuando los policías se acercaron para identificarlo, el hombre mostró una actitud nerviosa y evasiva. En el registro del bolso que portaba, los agentes localizaron varias bolsitas con distintas sustancias estupefacientes: casi dos gramos de ketamina, más de seis gramos de speed, más de seis gramos de hachís, más de cinco gramos de marihuana y tres pastillas de éxtasis.

Ante estos hallazgos, el varón fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes.

Ocho bellotas de hachís en el centro de Córdoba

La tercera actuación se desarrolló en la madrugada del 13 de mayo de 2026 en el centro de Córdoba, donde agentes de la Policía Nacional realizaban labores de prevención de la venta y consumo de drogas.

Los policías observaron a un sujeto en actitud nerviosa que portaba una riñonera. Según la actuación policial, el individuo intentó acceder en varias ocasiones a un local de ocio, pero el control de acceso se lo impidió. Posteriormente, se aproximó a un grupo de jóvenes y les ofreció algo mediante gestos, que estos rechazaron.

Al ser interceptado por los agentes, el hombre trató de ocultar algún objeto bajo su ropa. Durante el cacheo superficial, los policías hallaron ocho bellotas de hachís y dinero fraccionado, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.