Margarita Robles arropa la candidatura del PSOE y defiende la gestión del Gobierno con la Base Logística del Ejército de Córdoba

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arropado este jueves a la candidatura del PSOE en Córdoba participando en un acto público en la recta final de la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Robles, que ha viajado a La Carlota junto a la secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, y el alcalde de la localidad, Antonio Granados, ha reivindicado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia, con la apuesta de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET)y ha defendido el proyecto socialista como “un proyecto honesto, de trabajo y de mejora”.

Asimismo, y un día después de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, fuera abucheado en Baeza por no haber asistido a los funerales de Estado de los dos guardias civiles muertos mientras perseguían una narcolancha en Huelva, la titular de Defensa ha destacado el orgullo que siente por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, reiterando la necesidad de seguir impulsando inversiones estratégicas en materia de defensa. Robles ha subrayado las inversiones en medios materiales tanto en Policía Local como en la Guardia Civil, después de que las palabras de la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tildando de "accidente laboral" el fallecimiento de los dos guardias rompiera la planicie de la campaña electoral en Andalucía.

La ministra Margarita Robles, este jueves en La Carlota. / CÓRDOBA

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado estar emocionada por participar en el acto público del 17M en Córdoba y con personas comprometidas “con una sociedad mejor, más justa y basada en el trabajo y los compromisos reales”.

Robles ha reivindicado la gestión desarrollada por el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años, subrayando que “han sido momentos difíciles en los que siempre hemos tratado de estar al lado de los ciudadanos, muchas veces en silencio, sin alardes, pero ofreciendo resultados”.

Peso de la BLET en Córdoba

En su intervención, Robles ha recordado la apuesta del Ministerio de Defensa por la provincia de Córdoba y, especialmente, por el desarrollo de la futura Base Logística del Ejército de Tierra, una infraestructura que ha definido como “esencial y fundamental” para el presente y el futuro industrial y económico de la provincia. “La apuesta que ha hecho el Gobierno de España y el Ministerio de Defensa va a continuar y será muy importante para toda la provincia de Córdoba”, ha asegurado.

Asimismo, la ministra ha insistido en que “invertir en defensa es invertir en paz, en seguridad y en libertad”, destacando que estas inversiones permiten dotar a militares y guardias civiles “de los mejores medios”, además de generar oportunidades de empleo y crecimiento industrial. Robles ha asegurado que el impulso a la BLET supondrá “crear empleo de verdad”, basado “en la convivencia, la tolerancia y el respeto”.

Rafi Crespín, por su parte, ha agradecido la visita de la ministra a su municipio, La Carlota, y le ha trasladado lo que supone ya para la economía y el empleo de la provincia la Base Logística de Defensa, un proyecto que, ha recordado, “tiene sello y ADN socialista”, y que tirará de la riqueza del territorio gracias a una inversión de más de 500 millones de euros y la creación de alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, para los que ya existen numerosos grados formativos en marcha.

Ambrosio acompañará a Mellado en Fuente Obejuna

La cabeza de lista de la candidatura socialista, Silvia Mellado, por su parte, tiene previsto intervenir esta noche en su pueblo, Fuente Obejuna. La número 1 del PSOE por Córdoba y alcaldesa de esta localidad ofrecerá un acto público en el Palacete Modernista, junto a la secretaria de Política de Migraciones y Andaluces en el Exterior de la CER del PSOE-A, Isabel Ambrosio, y los alcaldes de Villaharta y Villaviciosa de Córdoba, Rafael Pérez y Gema González. Precisamente ayer la exalcaldesa de Córdoba se levantó con la desagradable noticia de una campaña de cartelería fake repartida por el centro de la capital cordobesa. Ambrosio denunció la acción a la Junta Electoral de Zona al entender que con malas artes de propaganda negra se busca "la desmovilización" del electorado progresista.

Reunión de Victoria Fernández este jueves en Faecta. / CÓRDOBA

Victoria Fernández, en Faecta

Por último, la número 3 de la candidatura socialista, Victoria Fernández, ha reivindicado el papel de la economía social durante un encuentro con representantes del cooperativismo y de la economía social en la sede de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas (Faecta) en Córdoba. Con esta reunión, la candidata del PSOE ha cerrado su ronda de contactos con los distintos agentes económicos de la ciudad y la provincia y ha destacado la importancia de la economía social “por su implantación, por la generación de empleo directo e indirecto y también por la filosofía que hay detrás del cooperativismo".