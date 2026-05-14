La Justicia rehabilita 79 años después al veterinario cordobés Rafael Castejón al declarar que no fue masón

La Justicia de Córdoba ha rehabilitado, 79 años después, al veterinario y humanista cordobés Rafael Castejón y Martínez de Arizala, declarando que "no es cierto que hubiera pertenecido a la Masonería", como recoge una sentencia condenatoria de 1947, dictada por el Tribunal especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.

El catedrático de Veterinaria, hijo predilecto de Córdoba y de la provincia, y segunda medalla de oro de la Universidad de Córdoba (UCO) después del rey emérito, Juan Carlos I, fue condenado "como autor de un delito consumado de masonería" a la pena de 12 años y un día de reclusión menor. El fallo indica que perteneció a esa asociación (clandestina entonces) con el nombre de Abderramán y como miembro de la logia Turdetania. Ahora ha sido anulado por la sección Civil del Tribunal de Instancia de Córdoba en una resolución pionera en la provincia.

Extracto de la sentencia anulada, que condenó en 1947 a Rafael Castejón y Martínez de Arizala por un supuesto delito de masonería. / CÓRDOBA

Su nieto y abogado Carlos Castejón afirma que el veterinario sufrió una "persecución personal por el único motivo de haber defendido y conseguido de las autoridades políticas de la Segunda República que la cría caballar del Estado Español fuera dirigida por profesionales veterinarios (zootécnicos) en vez de, como había sido tradicional, por los militares del Arma de Caballería".

En 1936, este catedrático fue encarcelado en el Alcázar de los Reyes Cristianos (entonces prisión) y le fueron confiscados sus bienes. Además, le apartaron de la carrera profesional y fue deportado durante ocho meses a Orense. Finalmente, en 1947, fue condenado.

El indicio, un escrito de 1917

Según explica Carlos Castejón, el tribunal que le condenó fue presidido por el general Cánovas, del Arma de Caballería. En 1946, requirió a la Comisaría Político Social de la Dirección general de Seguridad que le informara sobre los antecedentes masónicos de Rafael Castejón Martínez de Arizala y esta contestó que: "en sus archivos figura una ficha masónica a nombre de Rafael Castejón Martínez de Arizala (...) en la que consta que perteneció a la logia “Turdetania de Córdoba (...) en escrito dirigido por la citada logia con fecha 21 de diciembre de 1917 a José Lescosura (el Gran Oriente de la Masonería en Madrid, recuerda el abogado) le relaciona los miembros que componen la misma, figurando el interesado".

Añadía que "informes procedentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba daban cuenta que dicho individuo, de 52 años (...) catedrático de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, ha sido siempre de filiación política de izquierdas, teniendo amistad con dirigentes del Partido Radical y otros, llegando a ocupar el cargo de Director General de Sanidad (...); desafecto a los militares, pero siempre persona de orden de buena conducta pública y privada".

"Jamás he pertenecido a la secta"

Meses más tarde, al ser informado de los cargos que se le imputaban, en abril de 1947 Rafael Castejón y Martínez de Arizala alegó ante el tribunal que “jamás he pertenecido a la secta; que en ningún sitio existe una firma mía de adhesión o ingreso; que no he asistido a ninguna reunión; ni he cotizado cuota alguna; ni he tenido contacto alguno con aquella".

El juez instructor solicitó a los Servicios Documentales de la Delegación Nacional de la Presidencia del Gobierno que le informasen sobre si "existe algún documento autógrafo de D. Rafael Castejón que confirme su pertenencia a la logia Turdetania”, contestando dicho organismo que "del epigrafiado no consta en la documentación clasificada hasta la fecha por la Sección Especial ningún documento autógrafo".

La Ley de Memoria Democrática

Carlos Castejón explica que la Ley de Memoria Democrática, publicada en 2022, abrió a la familia una vía judicial "para anular esta sentencia injusta" y por ello interpuso una demanda a principios de 2026. Con la sentencia del Tribunal de Instancia de Córdoba, entiende que "se han restaurado el honor y la verdad".

En sus fundamentos de derecho, el auto de Jurisdicción Voluntaria, dictado el pasado marzo, señala que la resolución de 1947 se halla "carente de valoración de elemento de cargo en su contra, habiendo negado el mismo su pertenencia a la Masonería y constando respuesta negativa de la Delegación Nacional de los Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno a la petición que fue realizada por el instructor en el sentido de no disponer de ningún documento autógrafo de D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala que constara en su expediente y que sirviera para demostrar su pertenencia a la Masonería".