Juanma Moreno pide a los jóvenes en Córdoba liderar la "gran transformación" en Andalucía y promete invertir el 1% del PIB en Universidades

El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, encara la recta final de la campaña electoral en la provincia de Córdoba apelando al voto de los jóvenes, a los que ha pedido que lo ayuden en "la gran transformación de Andalucía" que quiere seguir desarrollando al frente de la Junta de Andalucía, para que "el talento se quede aquí". "Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba", ha dicho en pleno desafío de las coordenadas geográficas e invitando a los más jóvenes a convertir la comunidad en la primera de España. "Vuestra generación puede hacer esa transición; sería un sueño hecho realidad para nuestros abuelos, el mío era jornalero", ha recordado con orgullo.

El PP tenía previsto celebrar este jueves solo en Córdoba 30 actos, incluida la visita del presidente andaluz a la comarca ganadera de Los Pedroches, donde se ha encomendado a Blanca, la nieta de su vaca Talismán. Apenas quedan horas para que la campaña electoral en Andalucía llegue a su fin y los partidos apuran los minutos para reforzar sus mensajes y pedir el voto a todos los que aún están indecisos.

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

Problemas de jóvenes hablados con jóvenes

Juanma Moreno ha intervenido esta tarde en un acto sobre Universidad y FP que se ha celebrado en el bar de copas Kamaleónica84, en Córdoba capital. El dirigente ha estado acompañado de un centenar de jóvenes que han conversado sobre los problemas y oportunidades de la gente joven en Andalucía. El 17 de mayo hay convocados a las urnas 6,8 millones de andaluces, de ellos 368.853 jóvenes votan por primera vez porque han cumplido 18 años desde los anteriores comicios de junio del 2022.

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

A ellos se ha dirigido Moreno subrayando la labor del Gobierno andaluz en materia educativa y la adaptación que se ha hecho de la formación de FP y la Universidad a las oportunidades laborales y a las nuevas necesidades de empleo en nichos como la Inteligencia Artificial, la robótica o la logística.

Asimismo, ha valorado la apuesta económica del PP por las universidades, "casi 2.500 millones" invertidos en los últimos cuatro años, algo que cree ha dado su fruto con el descenso del paro juvenil que acapara el 43% de la bajada del desempleo andaluz en los últimos cinco años, y ha prometido llegar al 1% del PIB en materia de financiación universitaria si sigue al frente del Gobierno andaluz. Juanma Moreno ha prometido, también, que el próximo curso creará 50.000 plazas nuevas, 28.000 de ellas de FP.

Oportunidades de empleo

Por último, el candidato del PP ha lanzado dos mensajes a los jóvenes andaluces: que se formen y que, aunque está muy bien salir de España, que se queden en Andalucía donde se necesita a esta generación "sólida, madura y muy preparada" para poder dar respuesta a la ola de oportunidades que espera lleguen a la región, que se va a convertir -ha dicho- en la primera potencia energética, con industrias punteras en hidrógeno verde o con innovación de ingeniería en el sector agroalimentario.

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

"Las previsiones que tenemos con un gobierno estable es que haya muchas oportunidades de empleo y en Andalucía tenemos déficit actualmente en el sector industrial, en mano de obra de alta cualificación o en la alta restauración", ha concluido diciendo.