Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos estudiantesIsabel AmbrosioNave reciclajeConsejos PatiosCruz RojaAtropello ColónAgenda 'finde'Maltrato animal La CarlotaUrbanización BLETQuinta AngustiaCórdoba CFGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Elecciones en Andalucía

Juanma Moreno pide a los jóvenes en Córdoba liderar la "gran transformación" en Andalucía y promete invertir el 1% del PIB en Universidades

El candidato a la reelección de la presidencia de la Junta de Andalucía destaca la inversión de casi 2.500 millones en universidades y pide a los jóvenes que se queden en la comunidad: "Las previsiones, si hay un gobierno estable, es que haya muchas oportunidades de empleo"

Moreno pide a los jóvenes liderar la transformación andaluza

Moreno pide a los jóvenes liderar la transformación andaluza

A. J. González

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El presidente andaluz y candidato a la reelección, Juanma Moreno, encara la recta final de la campaña electoral en la provincia de Córdoba apelando al voto de los jóvenes, a los que ha pedido que lo ayuden en "la gran transformación de Andalucía" que quiere seguir desarrollando al frente de la Junta de Andalucía, para que "el talento se quede aquí". "Ya está bien que el sur esté abajo y el norte arriba", ha dicho en pleno desafío de las coordenadas geográficas e invitando a los más jóvenes a convertir la comunidad en la primera de España. "Vuestra generación puede hacer esa transición; sería un sueño hecho realidad para nuestros abuelos, el mío era jornalero", ha recordado con orgullo.

El PP tenía previsto celebrar este jueves solo en Córdoba 30 actos, incluida la visita del presidente andaluz a la comarca ganadera de Los Pedroches, donde se ha encomendado a Blanca, la nieta de su vaca Talismán. Apenas quedan horas para que la campaña electoral en Andalucía llegue a su fin y los partidos apuran los minutos para reforzar sus mensajes y pedir el voto a todos los que aún están indecisos.

A.J.González Córdoba Elecciones al parlamento andaluz Campaña electoral Juanma Moreno acto con jóvenes sobre universidad y FP

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

Problemas de jóvenes hablados con jóvenes

Juanma Moreno ha intervenido esta tarde en un acto sobre Universidad y FP que se ha celebrado en el bar de copas Kamaleónica84, en Córdoba capital. El dirigente ha estado acompañado de un centenar de jóvenes que han conversado sobre los problemas y oportunidades de la gente joven en Andalucía. El 17 de mayo hay convocados a las urnas 6,8 millones de andaluces, de ellos 368.853 jóvenes votan por primera vez porque han cumplido 18 años desde los anteriores comicios de junio del 2022.

A.J.González Córdoba Elecciones al parlamento andaluz Campaña electoral Juanma Moreno acto con jóvenes sobre universidad y FP

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

A ellos se ha dirigido Moreno subrayando la labor del Gobierno andaluz en materia educativa y la adaptación que se ha hecho de la formación de FP y la Universidad a las oportunidades laborales y a las nuevas necesidades de empleo en nichos como la Inteligencia Artificial, la robótica o la logística.

Asimismo, ha valorado la apuesta económica del PP por las universidades, "casi 2.500 millones" invertidos en los últimos cuatro años, algo que cree ha dado su fruto con el descenso del paro juvenil que acapara el 43% de la bajada del desempleo andaluz en los últimos cinco años, y ha prometido llegar al 1% del PIB en materia de financiación universitaria si sigue al frente del Gobierno andaluz. Juanma Moreno ha prometido, también, que el próximo curso creará 50.000 plazas nuevas, 28.000 de ellas de FP.

Oportunidades de empleo

Por último, el candidato del PP ha lanzado dos mensajes a los jóvenes andaluces: que se formen y que, aunque está muy bien salir de España, que se queden en Andalucía donde se necesita a esta generación "sólida, madura y muy preparada" para poder dar respuesta a la ola de oportunidades que espera lleguen a la región, que se va a convertir -ha dicho- en la primera potencia energética, con industrias punteras en hidrógeno verde o con innovación de ingeniería en el sector agroalimentario.

Noticias relacionadas y más

A.J.González Córdoba Elecciones al parlamento andaluz Campaña electoral Juanma Moreno acto con jóvenes sobre universidad y FP

Juanma Moreno, en el acto con jóvenes, esta tarde en Córdoba. / AJ González / COR

"Las previsiones que tenemos con un gobierno estable es que haya muchas oportunidades de empleo y en Andalucía tenemos déficit actualmente en el sector industrial, en mano de obra de alta cualificación o en la alta restauración", ha concluido diciendo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Córdoba contará con un tramo de 13 kilómetros de autovía en la N-432 entre la capital y Cerro Muriano
  2. Nuevo supermercado de Mercadona en Córdoba: Urbanismo aprueba la cesión de una parcela en Huerta de Santa Isabel
  3. Buscaban los orígenes de la Córdoba omeya y dieron con los inicios de la Córdoba romana: «Es un hallazgo muy interesante»
  4. Los cordobeses dictan sentencia tras el segundo debate de las andaluzas del 17M: quién gana y quién sale tocado
  5. Una mujer grave tras ser atropellada por una moto en la plaza de Colón de Córdoba
  6. Empleo público en Córdoba: puestos, plazos y requisitos para las más de 44.000 plazas que se convocan este año
  7. Cordobeses del Año: Diario CÓRDOBA premia la entrega de Adamuz y distingue la excelencia social y empresarial
  8. Nueve heridos en una colisión múltiple entre un camión y cuatro coches en la A-4 en Córdoba capital

La buganvilla de la calle Guzmanas 7 recibe el premio de planta singular de los Patios de Córdoba

Juanma Moreno pide a los jóvenes liderar la "gran transformación" en Andalucía y promete invertir el 1% del PIB en Universidades

Patios fuera de concurso, once ejemplos de lo que 'no' es una casa popular de Córdoba

Farmacéuticos de Córdoba realizan una campaña para concienciar sobre el uso correcto del protector solar

Farmacéuticos de Córdoba realizan una campaña para concienciar sobre el uso correcto del protector solar

El PSOE de Córdoba denuncia un nuevo parón en las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela

El PSOE de Córdoba denuncia un nuevo parón en las obras de peatonalización de la avenida de la Viñuela

Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: "La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo"

Así quedan los nuevos toldos de la Feria de Córdoba 2026 en El Arenal: "La mejor de las sombras en la mejor feria del mundo"

El PSOE de Andalucía pide a la Fiscalía que investigue la campaña de carteles 'fake' contra sus candidaturas

El PSOE de Andalucía pide a la Fiscalía que investigue la campaña de carteles 'fake' contra sus candidaturas

El Ayuntamiento de Córdoba defiende que Caballerizas Reales acoja una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno

El Ayuntamiento de Córdoba defiende que Caballerizas Reales acoja una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno
Tracking Pixel Contents