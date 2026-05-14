Intervención detecta 58 expedientes sin fiscalización previa por 1,2 millones en el Ayuntamiento de Córdoba

La Intervención General del Ayuntamiento de Córdoba detectó durante el ejercicio 2025 un total de 58 expedientes con omisión de la función interventora, por un importe global de 1.231.804,63 euros, según recoge el informe resumen anual de control interno del Consistorio, del que ha tomado conocimiento el Pleno municipal este jueves.

La omisión de la función interventora se produce cuando un expediente que debía haber sido fiscalizado previamente continúa su tramitación sin ese control. El propio informe, que ha adelantado El Día de Córdoba y al que ha tenido acceso este periódico, recuerda que, en estos casos, no se puede reconocer la obligación, tramitar el pago ni intervenir favorablemente la actuación hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

El documento señala, además, que esta situación se ha incrementado en 2025 respecto a ejercicios anteriores. La Intervención apunta que las incidencias se concentran principalmente en expedientes en los que los servicios gestores han utilizado la fórmula del contrato menor, aunque, a juicio del órgano fiscalizador, no procedía su tramitación por esa vía.

Del total de expedientes detectados, la mayor parte corresponde al propio Ayuntamiento de Córdoba, con 32 expedientes por 1.019.359,13 euros. Le siguen el Instituto Municipal de Deportes, Imdeco, con nueve expedientes por 133.021,39 euros; el Instituto Municipal de Artes Escénicas, IMAE, con cinco expedientes por 10.318,82 euros; el Imdeec, con cuatro expedientes por 20.586,99 euros; la Gerencia Municipal de Urbanismo, con tres expedientes por 21.975,91 euros; el Instituto Municipal de Turismo, con tres expedientes por 11.499,50 euros; y el Imgema, con dos expedientes por 15.042,89 euros.

Entre los casos recogidos por Intervención figuran facturas y gastos vinculados a servicios, suministros, seguros, vigilancia, limpieza, telefonía, suministros eléctricos, devoluciones de fianzas y distintos contratos tramitados por áreas municipales y organismos autónomos. El informe también menciona expresamente facturas relativas al encargo a medio propio a Mercacórdoba, sobre las que Intervención considera que se habían efectuado gastos sin seguir el procedimiento correspondiente a su naturaleza jurídica.

La advertencia se suma a otras deficiencias recogidas en el informe anual, como la falta de medios personales e informáticos de la propia Intervención, los reparos suspensivos en materia de contratación y la necesidad de que el gobierno municipal elabore un plan de acción para corregir las debilidades detectadas. El informe recuerda que ese plan debe incluir medidas concretas, responsables y calendario de ejecución.